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Сооснователь Ubisoft погиб при крушении самолета во Франции, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2026
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13:56 20.06.2026 (обновлено: 14:53 20.06.2026)
Сооснователь Ubisoft погиб при крушении самолета во Франции, пишут СМИ

Сооснователь Ubisoft, предположительно, погиб при крушении самолета во Франции

© AP Photo / Ciaran FaheyСкорая помощь во Франции
Скорая помощь во Франции - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Ciaran Fahey
Скорая помощь во Франции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из основателей компании Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе в коммуне Ла-Боль, сообщили СМИ.
  • Предположительно, он сам управлял туристическим самолетом.
  • Жертвой стал еще один человек.
  • Официально личности погибших пока не устанавливали.
  • Ubisoft ответственна за популярные игровые серии Assassin's Creed и Far Cry.
ПАРИЖ, 20 июн — РИА Новости. Один из основателей компании — разработчика и издателя компьютерных игр Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе, пишет газета Ouest-France со ссылкой на источник.
"Один из братьев — основателей видеоигровой компании Ubisoft погиб накануне при крушении самолета в коммуне Ла-Боль", — говорится в статье.
По информации издания, он состоял в местном аэроклубе и был владельцем легкомоторного воздушного судна. В пятницу вечером туристический самолет разбился на западе Франции, жертвами стали два человека. Как сообщает газета Figaro, именно Гиймо находился за штурвалом.
Как отмечается, семье уже сообщили о произошедшем, однако официально личности погибших пока не устанавливали.
Ubisoft владеет правами на такие популярные серии, как Assassin's Creed, Far Cry и Prince of Persia. Компания основана в 1986 году пятью братьями. Пост генерального директора и председателя совета директоров занимает более известный в публичном пространстве Ив, однако именно Клод стоял у истоков превращения французского издательства в международный конгломерат с многомиллиардным оборотом.
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