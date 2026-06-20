Сооснователь Ubisoft погиб при крушении самолета во Франции, пишут СМИ

"Один из братьев — основателей видеоигровой компании Ubisoft погиб накануне при крушении самолета в коммуне Ла-Боль", — говорится в статье.

Как отмечается, семье уже сообщили о произошедшем, однако официально личности погибших пока не устанавливали.

Ubisoft владеет правами на такие популярные серии, как Assassin's Creed, Far Cry и Prince of Persia. Компания основана в 1986 году пятью братьями. Пост генерального директора и председателя совета директоров занимает более известный в публичном пространстве Ив, однако именно Клод стоял у истоков превращения французского издательства в международный конгломерат с многомиллиардным оборотом.