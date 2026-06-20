Сооснователь Ubisoft погиб при крушении самолета во Франции, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один из основателей компании Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе в коммуне Ла-Боль, сообщили СМИ.
- Предположительно, он сам управлял туристическим самолетом.
- Жертвой стал еще один человек.
- Официально личности погибших пока не устанавливали.
- Ubisoft ответственна за популярные игровые серии Assassin's Creed и Far Cry.
ПАРИЖ, 20 июн — РИА Новости. Один из основателей компании — разработчика и издателя компьютерных игр Ubisoft Клод Гиймо погиб в авиакатастрофе, пишет газета Ouest-France со ссылкой на источник.
"Один из братьев — основателей видеоигровой компании Ubisoft погиб накануне при крушении самолета в коммуне Ла-Боль", — говорится в статье.
По информации издания, он состоял в местном аэроклубе и был владельцем легкомоторного воздушного судна. В пятницу вечером туристический самолет разбился на западе Франции, жертвами стали два человека. Как сообщает газета Figaro, именно Гиймо находился за штурвалом.
Как отмечается, семье уже сообщили о произошедшем, однако официально личности погибших пока не устанавливали.
Ubisoft владеет правами на такие популярные серии, как Assassin's Creed, Far Cry и Prince of Persia. Компания основана в 1986 году пятью братьями. Пост генерального директора и председателя совета директоров занимает более известный в публичном пространстве Ив, однако именно Клод стоял у истоков превращения французского издательства в международный конгломерат с многомиллиардным оборотом.
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