При нападении в ТЦ в Краснодаре пострадали не менее пяти человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В торговом центре Краснодара на Западном обходе произошло нападение.
- Молодой человек нанес ножевые ранения посетителям, пострадали пять человек.
- Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести, им оказывают помощь в больницах.
КРАСНОДАР, 20 июн - РИА Новости. Не менее пяти человек пострадали в результате нападения в торговом центре Краснодара, их состояние оценивают как средней тяжести, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что ЧП случилось в ТЦ на Западном обходе. Пострадавших госпитализировали в краевые и городские больницы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.