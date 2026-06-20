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По всей Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.06.2026
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18:37 20.06.2026 (обновлено: 18:42 20.06.2026)
По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На всей территории Украины в субботу была объявлена воздушная тревога.
  • Тревога во всех регионах Украины была объявлена около 18:35 мск.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога во всех регионах Украины была объявлена около 18.35 мск.
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