По всей Украине объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На всей территории Украины в субботу была объявлена воздушная тревога.
- Тревога во всех регионах Украины была объявлена около 18:35 мск.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога во всех регионах Украины была объявлена около 18.35 мск.
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