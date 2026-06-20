Краткий пересказ от РИА ИИ
- У ВСУ осталась одна трасса для снабжения в Константиновке, которая находится под контролем ВС РФ.
- По словам командира артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки , ВСУ отступают и оставляют город, так как у них нет вариантов для сопротивления.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У ВСУ осталась одна трасса для снабжения в Константиновке, которая находится под контролем ВС РФ, сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Резвый".
"Уже все перерезано, да, у них (ВСУ - ред.) одна трасса идет от Дружковки (город в Константиновском районе ДНР - ред.), которая полностью контролируется нами, и у меня постоянно туда наведены пушки. Как только фиксируется движение, мы сразу его аннулируем, перерезаем, поэтому они на машинах уже не ездят, в основном пешие переходы", - заявил командир.
Он добавил, что, когда ВС РФ только начинали освобождать Константиновку, враг огрызался и пытался наступать, а сейчас ВСУ спокойно оставляют этого город.
"Сейчас уже, когда ВС РФ в клещи берет этот город, уже видно, что ВСУ отступают и у них уже нет никаких вариантов огрызаться. Они просто хотят отсюда уйти спокойно и оставить этот город", - рассказал командир артиллерийского дивизиона.
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