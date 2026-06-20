У ВСУ в Константиновке осталась единственная трасса для снабжения

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У ВСУ осталась одна трасса для снабжения в Константиновке, которая находится под контролем ВС РФ, сообщил командир артиллерийского дивизиона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Резвый".

"Сейчас уже, когда ВС РФ в клещи берет этот город, уже видно, что ВСУ отступают и у них уже нет никаких вариантов огрызаться. Они просто хотят отсюда уйти спокойно и оставить этот город", - рассказал командир артиллерийского дивизиона.