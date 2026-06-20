Проход через Ормузский пролив будет бесплатным 60 дней, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного перемирия и после него, однако не исключил, что Соединенные Штаты сами могут потребовать взносы за использование морского пути.