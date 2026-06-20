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Проход через Ормузский пролив будет бесплатным 60 дней, заявил Трамп - РИА Новости, 20.06.2026
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22:28 20.06.2026 (обновлено: 22:35 20.06.2026)
Проход через Ормузский пролив будет бесплатным 60 дней, заявил Трамп

Трамп: проход через Ормузский пролив будет бесплатным во время перемирия

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного перемирия и после него.
  • Если сделка с Ираном не будет заключена, США могут ввести сборы за проход судов через пролив.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного перемирия и после него, однако не исключил, что Соединенные Штаты сами могут потребовать взносы за использование морского пути.
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"В течение 60 дней прекращения огня в Ормузском проливе не будет никаких сборов. После истечения этого 60-дневного срока сборов также не будет", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что, если сделка с Ираном не будет заключена, США могут ввести сборы за проход в качестве оплаты за свои "услуги", а также для возмещения издержек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
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