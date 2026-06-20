Проход через Ормузский пролив будет бесплатным 60 дней, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп заявил, что проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного перемирия и после него.
- Если сделка с Ираном не будет заключена, США могут ввести сборы за проход судов через пролив.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что проход судов через Ормузский пролив будет бесплатным в течение 60-дневного перемирия и после него, однако не исключил, что Соединенные Штаты сами могут потребовать взносы за использование морского пути.
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"В течение 60 дней прекращения огня в Ормузском проливе не будет никаких сборов. После истечения этого 60-дневного срока сборов также не будет", - написал Трамп в соцсети Truth Social.