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Трамп заявил, что Мелони не удастся снова подружиться с США - РИА Новости, 20.06.2026
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15:29 20.06.2026
Трамп заявил, что Мелони не удастся снова подружиться с США

Трамп: Мелони не удастся снова подружиться с США ради улучшения рейтингов

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что Мелони не удастся снова "подружиться" с США ради улучшения своих рейтингов после того, как Италия не помогла Вашингтону в конфликте с Ираном.
  • Трамп обвинил Мелони в том, что она не разрешила США использовать взлетно-посадочные полосы на итальянской территории в ходе конфликта с Ираном, несмотря на многомиллиардные вливания Вашингтона в оборону Италии.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне напряженности с премьер-министром Италии Джорджей Мелони из-за совместной фотографии заявил, что ей не удастся снова "подружиться" с Соединенными Штатами ради улучшения своих рейтингов, после того как Италия не помогла Вашингтону в конфликте с Ираном.
"Ее популярность в Италии падает, возможно, потому что она отказала США, стране, которая искренне любит и защищает Италию, в вопросе предотвращения получения или разработки Ираном ядерного оружия (кстати, как и НАТО!)... Теперь после военной победы США над Ираном, она хочет снова подружиться, чтобы "поднять свои цифры". Нет уж, спасибо!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп также повторил утверждение о том, что Мелони на саммите G7 во Франции "снова и снова" просила его о совместной фотографии. При это он напомнил, что Мелони не разрешила США использовать взлетно-посадочные полосы на итальянской территории в ходе конфликта с Ираном, несмотря на многомиллиардные вливания Вашингтона в оборону Италии и других "так называемых союзников по НАТО".
Американский президент ранее в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите "большой семерки" во Франции, и он сделал это из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа "полностью выдуманными" и добавила, что "ни она, ни Италия" никогда не умоляют. Из-за возникшей напряженности были отменены ряд встреч на высоком уровне между представителями США и Италии.
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