Трамп заявил, что Мелони не удастся снова подружиться с США

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне напряженности с премьер-министром Италии Джорджей Мелони из-за совместной фотографии заявил, что ей не удастся снова "подружиться" с Соединенными Штатами ради улучшения своих рейтингов, после того как Италия не помогла Вашингтону в конфликте с Ираном.

Американский президент ранее в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите "большой семерки" во Франции, и он сделал это из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа "полностью выдуманными" и добавила, что "ни она, ни Италия" никогда не умоляют. Из-за возникшей напряженности были отменены ряд встреч на высоком уровне между представителями США и Италии.