В Техасе автомобиль Tesla врезался в жилой дом и насмерть сбил женщину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автомобиль Tesla, предположительно находившийся в режиме автопилота, врезался в жилой дом в городе Кэти в американском штате Техас.
- Женщина, находившаяся в доме, скончалась в больнице после того, как была доставлена туда на вертолете.
- Водитель Tesla получил травмы, но не демонстрировал признаков опьянения и сотрудничал с полицией, обвинений против него пока не выдвинуто.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Автомобиль Tesla, предположительно находившийся в режиме автопилота, врезался в жилой дом в американском штате Техас и сбил находившуюся в нем женщину, она скончалась, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местных правоохранителей.
Отмечается, что транспортное средство врезалось в жилой дом в городе Кэти на высокой скорости и сбило женщину, находившуюся внутри. Ее на вертолете доставили в больницу, где позже констатировали смерть. Водитель Tesla, по словам правоохранителей, не демонстрировал признаков опьянения и сотрудничал с полицией. Он также получил травмы.
Ведется расследование, на данный момент обвинений против водителя не выдвинули.