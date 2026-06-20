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В Техасе автомобиль Tesla врезался в жилой дом и насмерть сбил женщину - РИА Новости, 20.06.2026
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22:40 20.06.2026
В Техасе автомобиль Tesla врезался в жилой дом и насмерть сбил женщину

ABC: в США автомобиль Tesla, вероятно, на автопилоте въехал в дом и сбил женщину

© TeslaTesla
Tesla - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Tesla
Tesla. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автомобиль Tesla, предположительно находившийся в режиме автопилота, врезался в жилой дом в городе Кэти в американском штате Техас.
  • Женщина, находившаяся в доме, скончалась в больнице после того, как была доставлена туда на вертолете.
  • Водитель Tesla получил травмы, но не демонстрировал признаков опьянения и сотрудничал с полицией, обвинений против него пока не выдвинуто.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Автомобиль Tesla, предположительно находившийся в режиме автопилота, врезался в жилой дом в американском штате Техас и сбил находившуюся в нем женщину, она скончалась, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местных правоохранителей.
«
"Водитель в автомобиле Tesla, который предположительно находился в режиме автопилота, врезался в дом в Техасе в пятницу вечером, убив женщину, которая находилась внутри дома", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на заявление шерифа техасского округа Харрис.
Отмечается, что транспортное средство врезалось в жилой дом в городе Кэти на высокой скорости и сбило женщину, находившуюся внутри. Ее на вертолете доставили в больницу, где позже констатировали смерть. Водитель Tesla, по словам правоохранителей, не демонстрировал признаков опьянения и сотрудничал с полицией. Он также получил травмы.
Ведется расследование, на данный момент обвинений против водителя не выдвинули.
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