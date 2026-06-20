В Техасе автомобиль Tesla врезался в жилой дом и насмерть сбил женщину

Отмечается, что транспортное средство врезалось в жилой дом в городе Кэти на высокой скорости и сбило женщину, находившуюся внутри. Ее на вертолете доставили в больницу, где позже констатировали смерть. Водитель Tesla, по словам правоохранителей, не демонстрировал признаков опьянения и сотрудничал с полицией. Он также получил травмы.