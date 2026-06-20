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Московский суд признал незаконными сайты по продаже оружия и боеприпасов - РИА Новости, 20.06.2026
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18:45 20.06.2026
Московский суд признал незаконными сайты по продаже оружия и боеприпасов

РИА Новости: суд в Москве признал незаконными сайты, на которых продавали оружие

© Fotolia / CorgarashuПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Fotolia / Corgarashu
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Москвы обратилась в суд с исками о признании незаконной информации о продаже оружия на нескольких интернет-площадках.
  • Суд установил, что на этих сайтах осуществлялась незаконная продажа огнестрельного и травматического оружия и боеприпасов без необходимости предоставления лицензии.
  • Суд удовлетворил иск прокуратуры и признал информацию, размещенную на сайтах, запрещенной к распространению.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Суд в Москве признал запрещенными несколько сайтов, на которых осуществлялась незаконная продажа оружия и боеприпасов без необходимых документов, следует из материалов суда в распоряжении РИА Новости.
В них сообщается, что межрайонная прокуратура Москвы обратилась в суд с административными исками о признании незаконной информации о продаже оружия, размещенной на нескольких площадках в интернете.
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Суд установил, что правоохранительными органами были обнаружены сайты, на которых незаконно продавали и доставляли на любой адрес огнестрельное и травматического оружие. На этих же сайтах продавались различные боеприпасы.
Ознакомиться с информацией и приобрести товар мог любой пользователь сети: доступ к площадкам был свободным и не требовал регистрации, а информация распространялась на русском языке. Также при покупке не запрашивалась лицензия, необходимая для приобретения и хранения оружия.
Владельцев доменов, на которых были расположены сайты установить не удалось.
Как сообщается в материалах суд в Москве удовлетворил административных иск прокуратуры и признал информацию, размещенную в сети запрещенной к распространению.
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