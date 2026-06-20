Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области уничтожили двух военных ССО ВСУ - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 20.06.2026
В Запорожской области уничтожили двух военных ССО ВСУ

РИА Новости: в Запорожской области ликвидировали 2 военных ССО ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области уничтожены два офицера сил специальных операций ВСУ.
  • По данным российских силовых структур, вероятнее всего, офицеры были уничтожены ударом дрона по пункту дислокации.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Два офицера сил специальных операций ВСУ уничтожены в Запорожской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Стало известно о ликвидации двоих офицеров ССО Украины за неделю. Это майор Ушак Сергей Васильевич и лейтенант Хоменко Сергей Михайлович", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вероятнее всего, оба украинских офицера были уничтожены ударом дрона по пункту дислокации в Запорожской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Российские силовики рассказали о положении ВСУ в Волчанском районе
16 июня, 07:24
 
В миреЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала