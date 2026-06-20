В Запорожской области уничтожили двух военных ССО ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области уничтожены два офицера сил специальных операций ВСУ.
- По данным российских силовых структур, вероятнее всего, офицеры были уничтожены ударом дрона по пункту дислокации.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Два офицера сил специальных операций ВСУ уничтожены в Запорожской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Стало известно о ликвидации двоих офицеров ССО Украины за неделю. Это майор Ушак Сергей Васильевич и лейтенант Хоменко Сергей Михайлович", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вероятнее всего, оба украинских офицера были уничтожены ударом дрона по пункту дислокации в Запорожской области.