Белый дом заявил, что продолжит наносить удары по ОПГ в Латинской Америке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Администрация президента США заявила, что продолжит наносить точечные удары по преступным группировкам в Латинской Америке.
- Вооруженные силы США в координации с Венесуэлой нанесли удар по лидеру банды «Трен-де-Арагуа» Ниньо Герреро и ликвидировали его.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трамп заявила, что продолжит наносить точечные удары против преступных группировок в Латинской Америке на фоне ликвидации главы венесуэльской банды "Трен-де-Арагуа".
Трамп ранее заявил, что вооруженные силы США в координации с Венесуэлой нанесли удар по лидеру "Трен-де-Арагуа" Ниньо Герреро и ликвидировали его.
"Соединенные Штаты будут и впредь выявлять и нейтрализовывать любые группировки, у которых есть намерение и возможности замышлять нападения на американцев, будь то смертоносные картели, отравляющие миллионы американцев, или джихадисты", - приводит слова представителя Белого дома Оливии Уэйлс газета Washington Post.
"Трен де Арагуа" - одна из крупнейших и самых известных преступных группировок Венесуэлы, которая была создана в 2014 году в штате Арагуа. Ее члены занимаются контрабандой, наркоторговлей, вымогательством и похищениями. По данным расследования, опубликованного организацией Transparencia Venezuela, эта группировка в 2025 году насчитывала несколько тысяч участников, включая вооруженных преступников и членов сети в других странах Латинской Америки.