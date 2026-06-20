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Белый дом заявил, что продолжит наносить удары по ОПГ в Латинской Америке - РИА Новости, 20.06.2026
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21:31 20.06.2026
Белый дом заявил, что продолжит наносить удары по ОПГ в Латинской Америке

Белый дом заявил, что продолжит наносить удары против ОПГ в Латинской Америке

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация президента США заявила, что продолжит наносить точечные удары по преступным группировкам в Латинской Америке.
  • Вооруженные силы США в координации с Венесуэлой нанесли удар по лидеру банды «Трен-де-Арагуа» Ниньо Герреро и ликвидировали его.
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трамп заявила, что продолжит наносить точечные удары против преступных группировок в Латинской Америке на фоне ликвидации главы венесуэльской банды "Трен-де-Арагуа".
Трамп ранее заявил, что вооруженные силы США в координации с Венесуэлой нанесли удар по лидеру "Трен-де-Арагуа" Ниньо Герреро и ликвидировали его.
"Соединенные Штаты будут и впредь выявлять и нейтрализовывать любые группировки, у которых есть намерение и возможности замышлять нападения на американцев, будь то смертоносные картели, отравляющие миллионы американцев, или джихадисты", - приводит слова представителя Белого дома Оливии Уэйлс газета Washington Post.
"Трен де Арагуа" - одна из крупнейших и самых известных преступных группировок Венесуэлы, которая была создана в 2014 году в штате Арагуа. Ее члены занимаются контрабандой, наркоторговлей, вымогательством и похищениями. По данным расследования, опубликованного организацией Transparencia Venezuela, эта группировка в 2025 году насчитывала несколько тысяч участников, включая вооруженных преступников и членов сети в других странах Латинской Америки.
Госсекретарь США Марко Рубио во время слушания в Конгрессе США. 2 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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