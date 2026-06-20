Белый дом заявил, что продолжит наносить удары по ОПГ в Латинской Америке

ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трамп заявила, что продолжит наносить точечные удары против преступных группировок в Латинской Америке на фоне ликвидации главы венесуэльской банды "Трен-де-Арагуа".

"Соединенные Штаты будут и впредь выявлять и нейтрализовывать любые группировки, у которых есть намерение и возможности замышлять нападения на американцев, будь то смертоносные картели, отравляющие миллионы американцев, или джихадисты", - приводит слова представителя Белого дома Оливии Уэйлс газета Washington Post.