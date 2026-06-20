Менее 20 процентов американцев уверены в правительстве США, показал опрос

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Менее 20% американцев уверены в государственных институтах США, особенно в правительстве страны.
- Национальным СМИ доверяют только 11% американцев.
- 80% американцев полагают, что в США слишком мало внимания уделяется общественному образованию и изучению демократии и правительства.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Менее 20% американцев уверены в государственных институтах США, особенно в правительстве страны, следует из опроса телеканала NBC.
Участники опроса выразили мнение по поводу принципов свободы, демократии, а также доверию институтам государства, армии, верховному суду и различным организациям или религиозным лидерам.
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"Американцы показали недоверие институтам, в том числе правительству. Только 12% человек по всей стране заявили, что они уверены в конгрессе, и только 18% отметили, что они уверены в своем федеральном правительстве", - говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, национальные СМИ также получили "низкую оценку" в опросе: им доверяют только 11% американцев.
Половина опрошенных положительно оценивают форму правления США, основанную на конституции. Однако 18% считают, что система правительства изжила себя, и что "рано или поздно" в США будет другая форма правления.
Также, согласно опросу, 80% американцев полагают, что в США слишком мало внимания уделяется общественному образованию и изучению демократии и правительства.
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Опрос проводился с 29 мая по 7 июня онлайн и по телефону среди 3 тысяч совершеннолетних респондентов. Погрешность составляет 2 процентных пункта.
Ранее опрос агентства Рейтер и компании Ipsos показал, что более трети американцев считают, что за следующие 250 лет Соединенные Штаты перестанут существовать как единая страна.