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Менее 20 процентов американцев уверены в правительстве США, показал опрос - РИА Новости, 20.06.2026
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21:08 20.06.2026
Менее 20 процентов американцев уверены в правительстве США, показал опрос

Опрос NBC: всего 18% американцев уверены в государственных институтах США

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Менее 20% американцев уверены в государственных институтах США, особенно в правительстве страны.
  • Национальным СМИ доверяют только 11% американцев.
  • 80% американцев полагают, что в США слишком мало внимания уделяется общественному образованию и изучению демократии и правительства.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Менее 20% американцев уверены в государственных институтах США, особенно в правительстве страны, следует из опроса телеканала NBC.
Участники опроса выразили мнение по поводу принципов свободы, демократии, а также доверию институтам государства, армии, верховному суду и различным организациям или религиозным лидерам.
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"Американцы показали недоверие институтам, в том числе правительству. Только 12% человек по всей стране заявили, что они уверены в конгрессе, и только 18% отметили, что они уверены в своем федеральном правительстве", - говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, национальные СМИ также получили "низкую оценку" в опросе: им доверяют только 11% американцев.
Половина опрошенных положительно оценивают форму правления США, основанную на конституции. Однако 18% считают, что система правительства изжила себя, и что "рано или поздно" в США будет другая форма правления.
Также, согласно опросу, 80% американцев полагают, что в США слишком мало внимания уделяется общественному образованию и изучению демократии и правительства.
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