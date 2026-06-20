Жена Спивакова рассказала о его состоянии

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подозрений на инсульт у народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова не было, сообщила РИА Новости жена маэстро Сати Спивакова.

"Есть небольшая проблема , но врачи уверены, что она легко устранима", - добавила Сати Спивакова.

В пятницу митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось, но артист остается в больнице.