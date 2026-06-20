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Жена Спивакова рассказала о его состоянии - РИА Новости, 20.06.2026
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Культура
 
09:00 20.06.2026 (обновлено: 09:02 20.06.2026)
Жена Спивакова рассказала о его состоянии

Жена Спивакова сообщила, что у него не было подозрений на инсульт

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДирижер Владимир Спиваков
Дирижер Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дирижер Владимир Спиваков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жена Владимира Спивакова сообщила, что подозрений на инсульт у дирижера не было.
  • По словам Сати Спиваковой, есть небольшая проблема, но врачи уверены, что она легко устранима.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подозрений на инсульт у народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова не было, сообщила РИА Новости жена маэстро Сати Спивакова.
"Инсульта нет, и даже подозрений не было", - сказала она, комментируя состояние Владимира Спивакова.
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Точный диагноз супруга маэстро не уточнила.
"Есть небольшая проблема , но врачи уверены, что она легко устранима", - добавила Сати Спивакова.
В пятницу митрополит Иларион сообщил, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт. Позднее он уточнил, что подозрение на инсульт не подтвердилось, но артист остается в больнице.
 
КультураВладимир СпиваковРоссия
 
 
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