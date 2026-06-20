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Инсульт у Спивакова не подтвердился - РИА Новости, 20.06.2026
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01:03 20.06.2026 (обновлено: 01:08 20.06.2026)
Инсульт у Спивакова не подтвердился

Митрополит Иларион: инсульт у Спивакова не подтвердился

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВладимир Спиваков
Владимир Спиваков - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Владимир Спиваков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Диагноз "инсульт" у дирижера Владимира Спивакова не подтвердился, но артист остается в больнице.
  • Об этом сообщил митрополит Иларион.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подозрение на инсульт, с которым госпитализировали народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова, не подтвердилось, но артист остается в больнице, сообщил митрополит Иларион.
Ранее Иларион сообщал, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт.
"К счастью, диагноз "инсульт" не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться", - написал митрополит в своем Telegram-канале.
Иларион и Спиваков давно знакомы по совместным музыкальным проектам. Митрополит получил музыкальное образование, является автором ряда музыкальных произведений, а в 2011 году совместно со Спиваковым выступил инициатором Московского Рождественского фестиваля духовной музыки.
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Владимир СпиваковСССР
 
 
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