Инсульт у Спивакова не подтвердился

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подозрение на инсульт, с которым госпитализировали народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова, не подтвердилось, но артист остается в больнице, сообщил митрополит Иларион.

Иларион и Спиваков давно знакомы по совместным музыкальным проектам. Митрополит получил музыкальное образование, является автором ряда музыкальных произведений, а в 2011 году совместно со Спиваковым выступил инициатором Московского Рождественского фестиваля духовной музыки.