Инсульт у Спивакова не подтвердился

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Диагноз "инсульт" у дирижера Владимира Спивакова не подтвердился, но артист остается в больнице.
- Об этом сообщил митрополит Иларион.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подозрение на инсульт, с которым госпитализировали народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова, не подтвердилось, но артист остается в больнице, сообщил митрополит Иларион.
Ранее Иларион сообщал, что Спиваков госпитализирован с подозрением на инсульт.
"К счастью, диагноз "инсульт" не подтвердился. Владимир Теодорович в больнице, продолжаем молиться", - написал митрополит в своем Telegram-канале.
Иларион и Спиваков давно знакомы по совместным музыкальным проектам. Митрополит получил музыкальное образование, является автором ряда музыкальных произведений, а в 2011 году совместно со Спиваковым выступил инициатором Московского Рождественского фестиваля духовной музыки.