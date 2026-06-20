Сбывается худшее. Сосед Украины рассказал о планах на четыре года

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр пообещал: теперь все будет иначе — не так, как при Викторе Орбане. А чтобы через четыре года избиратели вдруг не решили, что раньше было лучше, правящая партия "Тиса" внесла в конституцию поправку, запрещающую Орбану возвращаться в кресло премьера. Что происходит в Будапеште — в материале РИА Новости.

Орбан без Венгрии

Поправка гласит: нельзя занимать пост главы правительства больше двух сроков, даже если они не подряд. За — 135 депутатов, против — 50. Конечно, это сделали специально в отношении Орбана, руководившего страной 16 лет.

© AP Photo / Denes Erdos Виктор Орбан © AP Photo / Denes Erdos Виктор Орбан

Он воспринял случившееся с иронией: "Только что приняли "закон Орбана". Это была самая важная задача". Также в "Фидес" отметили, что Мадьяр пытается "устранить оппонента из демократических процессов". Но Орбан не уходит из политики. На днях его переизбрали главой партии.

Конституционную поправку должен еще утвердить президент Тамаш Шуйок, который считается соратником Орбана. Ранее Мадьяр публично призвал его добровольно уйти в отставку, пригрозив принудить к этому. Однако президентские полномочия истекают только весной 2029-го и нет оснований для импичмента.

По закону Шуйок имеет право вернуть любой предложенный ему документ в парламент для повторного рассмотрения или наложить вето. Но у "Тисы" конституционное большинство и вето депутаты преодолеют.

© AP Photo / Denes Erdos Тамаш Шуйок во время заседания парламента Венгрии © AP Photo / Denes Erdos Тамаш Шуйок во время заседания парламента Венгрии

Линия Мадьяра

Венгерские наблюдатели отмечают, что этой законодательной инициативой новое правительство бьет не только по Орбану, но и по самому себе. Однако в "Тисе" подчеркивают: времена "диктатуры" миновали.

Депутаты "Тисы" демонстративно сократили себе зарплаты на 40 процентов, а Мадьяр отказался переезжать в выделенную ему резиденцию главы правительства. И решил показать всем желающим, в каких условиях жил Орбан.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине © AP Photo / Ebrahim Noroozi Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине

На полях саммита ЕС в Брюсселе Мадьяр заявил: "Мы будем представлять Венгрию иначе. Разумеется, мы не станем соглашаться со всем. Но, хотя я отстаиваю прежде всего интересы страны и венгерского народа, нам не потребуется выступать против или накладывать вето на предложения из соображений внутренней или партийной политики".

Мадьяр согласился разблокировать процесс вступления Украины в ЕС, не дожидаясь, когда Киев гарантирует защиту прав венгерского меньшинства. Он лишь оговорился, что, если украинские власти продолжат угнетать его соотечественников, Будапешт не позволит им завершить евроинтеграцию.

Новое правительство сообщило: предыдущая администрация обманывала венгров, говоря о нежелании принимать мигрантов. По словам Мадьяра, на самом деле Орбан готовился впустить в страну сотни тысяч человек, надеясь шантажировать с их помощью ЕС и разжигать межнациональную рознь накануне парламентских выборов. С этой целью в 2024-м он хотел построить лагерь для мигрантов на границе с Австрией, но передумал под давлением местных жителей. Поскольку власти Венгрии так и не выполнили данное ЕС обещание принять переселенцев, Брюссель требует выплатить миллиард евро, утверждает лидер "Тисы".

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов Беженцы на сербской границе ждут возможности перейти на венгерскую сторону © РИА Новости / Дмитрий Виноградов Беженцы на сербской границе ждут возможности перейти на венгерскую сторону

Ранее в оппозиции не исключали, что ради разморозки Евросоюзом 16 миллиардов евро Мадьяр может разрешить въезд мигрантам. Похоже, его нынешние откровения подготавливают к этому общественное мнение.

Время, назад

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что Орбан вряд ли составит Мадьяру конкуренцию на следующих выборах. Бывшему премьеру и его партии нужно сделать выводы из недавнего поражения, провести работу над ошибками и освоиться в новой для себя оппозиционной роли.

"Мадьяр выстраивает политику на противопоставлении с Орбаном. Якобы тот был диктатором, а он — истинный демократ. Ему и резиденция не нужна, и большая зарплата, и долгое правление. Возможно, Мадьяр так и продолжит, поскольку в стране множество проблем, перед которыми он бессилен. Соответственно, нужно переключить внимание избирателей с экономического кризиса на "преступления" бывших властей, продолжая обвинять их даже в собственных неудачах", — говорит собеседник РИА Новости.

Политолог Владимир Оленченко считает возможным возвращение Орбана. И желание нового правительства подстраховаться вполне понятно.

"Тиса" не способна кардинально пересмотреть экономическую модель, завязанную на российскую энергетику. ЕС не собирается идти на уступки Будапешту, поэтому через некоторое время выяснится, что Мадьяр не выполняет предвыборные обещания. В связи с этим нельзя исключать, что Орбан попытается вернуться, тем более он уже переизбрался на пост лидера партии", — поясняет эксперт.