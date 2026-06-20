Рейтинг@Mail.ru
МЧС рассказало, как домашняя собака может стать служебной - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:04 20.06.2026
МЧС рассказало, как домашняя собака может стать служебной

МЧС: домашняя собака может стать служебной при получении статуса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКинологическая служба МЧС России
Кинологическая служба МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Кинологическая служба МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Домашняя собака может стать служебной в системе МЧС России, если успешно сдаст квалификационные испытания.
  • В структуре кинологической службы МЧС России 174 поисковых расчета четырех специализаций.
  • Служебные собаки разных пород помогают спасателям в различных операциях.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Любая домашняя собака теперь может стать служебной в системе МЧС России, если успешно сдаст соответствующие квалификационные испытания и получит официальный статус служебной собаки, сообщает пресс-служба министерства.
"Теперь спасателями могут становиться и домашние собаки. Если животное успешно проходит подготовку и испытания, оно получает официальный статус служебного и вместе со своим хозяином участвует в реальных поисково-спасательных операциях", - говорится в сообщении МЧС РФ.
Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
МЧС рассказало, в каком возрасте начинают службу собаки и лошади
20 марта, 03:29
Отмечается, что всего в структуре кинологической службы МЧС России, которая отметила в субботу свое 30-летие, 174 поисковых расчета четырех специализаций, из них 112 – поисково-спасательной, 24 – по поиску взрывоопасных предметов, 12 – по поиску тел погибших, еще 26 имеют горно-лавинную специализацию.
Первые кинологические расчеты в системе МЧС России были созданы в аэромобильном отряде "Центроспас". Сегодня служебных собак разводят в Ногинском спасательном центре министерства. За мужественными историями спасения стоят годы тренировок, терпения и ежедневного труда.
"Служебные собаки, будь то овчарки, лабрадоры-ретриверы или бордер-колли, по-прежнему остаются надежными помощниками спасателей. За три десятилетия специалисты и служебные собаки помогли найти сотни людей под завалами после землетрясений, вывести из лесов потерявшихся туристов, обнаружить взрывоопасные предметы и прийти на помощь там, где техника бессильна - работали в России и за рубежом", - подчеркнули в МЧС.
Центр кинологической службы МЧС России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
В МЧС рассказали о новых нормах питания служебных собак
29 апреля, 03:07
 
ОбществоРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Центроспас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала