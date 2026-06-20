МЧС рассказало, как домашняя собака может стать служебной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Домашняя собака может стать служебной в системе МЧС России, если успешно сдаст квалификационные испытания.
- В структуре кинологической службы МЧС России 174 поисковых расчета четырех специализаций.
- Служебные собаки разных пород помогают спасателям в различных операциях.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Любая домашняя собака теперь может стать служебной в системе МЧС России, если успешно сдаст соответствующие квалификационные испытания и получит официальный статус служебной собаки, сообщает пресс-служба министерства.
Отмечается, что всего в структуре кинологической службы МЧС России, которая отметила в субботу свое 30-летие, 174 поисковых расчета четырех специализаций, из них 112 – поисково-спасательной, 24 – по поиску взрывоопасных предметов, 12 – по поиску тел погибших, еще 26 имеют горно-лавинную специализацию.
Первые кинологические расчеты в системе МЧС России были созданы в аэромобильном отряде "Центроспас". Сегодня служебных собак разводят в Ногинском спасательном центре министерства. За мужественными историями спасения стоят годы тренировок, терпения и ежедневного труда.
"Служебные собаки, будь то овчарки, лабрадоры-ретриверы или бордер-колли, по-прежнему остаются надежными помощниками спасателей. За три десятилетия специалисты и служебные собаки помогли найти сотни людей под завалами после землетрясений, вывести из лесов потерявшихся туристов, обнаружить взрывоопасные предметы и прийти на помощь там, где техника бессильна - работали в России и за рубежом", - подчеркнули в МЧС.
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