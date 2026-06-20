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СК возбудил два уголовных дела после нападения в ТЦ в Краснодаре - РИА Новости, 20.06.2026
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16:23 20.06.2026 (обновлено: 16:36 20.06.2026)
СК возбудил два уголовных дела после нападения в ТЦ в Краснодаре

СК завел дела об убийстве и покушении на убийство после нападения в Краснодаре

© РИА НовостиОбстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • СУСК России по Краснодарскому краю возбудил уголовные дела об убийстве и о покушении на убийство в связи с нападением в торговом центре Краснодара.
  • В результате нападения погибла женщина, несколько человек получили ножевые ранения, нападавший задержан на месте.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. СУСК России по Краснодарскому краю сообщило, что возбудило дела об убийстве и о покушении на убийство в связи с нападением в торговом центре Краснодара, в результате которого погибла женщина.
«
"По факту происшествия в торговом центре Краснодара возбуждено уголовное дело. Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщило ведомство на платформе "Макс".
Предварительно, в Краснодаре молодой человек нанес ножевые ранения посетителям одного из торговых центров. В результате этого, как сообщили в СК, погибла женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения. Нападавший задержан на месте.
Обстановка у здания ТЦ в Краснодаре, где произошло нападение на посетителей - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
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