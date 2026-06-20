СК возбудил два уголовных дела после нападения в ТЦ в Краснодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СУСК России по Краснодарскому краю возбудил уголовные дела об убийстве и о покушении на убийство в связи с нападением в торговом центре Краснодара.
- В результате нападения погибла женщина, несколько человек получили ножевые ранения, нападавший задержан на месте.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. СУСК России по Краснодарскому краю сообщило, что возбудило дела об убийстве и о покушении на убийство в связи с нападением в торговом центре Краснодара, в результате которого погибла женщина.
«
"По факту происшествия в торговом центре Краснодара возбуждено уголовное дело. Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сообщило ведомство на платформе "Макс".
Предварительно, в Краснодаре молодой человек нанес ножевые ранения посетителям одного из торговых центров. В результате этого, как сообщили в СК, погибла женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения. Нападавший задержан на месте.