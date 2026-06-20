Войска "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 220 военнослужащих, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия в зоне действий сил российской группировки войск «Север».
- Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в Сумской и Харьковской областях.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", улучшивших тактическое положение, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Противник потерял свыше 220-ти военнослужащих, 24 автомобиля и два артиллерийских оружия", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Лужки, Коренек, Кияница и Ястребиное Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица, Покаляное и Казачья Лопань.