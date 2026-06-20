Планировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свыше 20 лиц, угрожавших и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора, привлечены к уголовной ответственности.
- Задержан житель Подмосковья, завербованный спецслужбами Украины и совершивший акции устрашения против трех военнослужащих Минобороны РФ.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Свыше 20 лиц, угрожавших и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора, привлечены к уголовной ответственности, сообщила ФСБ России.
По информации ФСБ, задержан житель Подмосковья, завербованный спецслужбами Украины под легендой работы в коллекторском агентстве и совершивший акции устрашения против трех военнослужащих Минобороны РФ.
"Ранее органами безопасности к уголовной ответственности привлечено более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора", - говорится в сообщении.
В конце апреля нынешнего года ФСБ сообщила о задержании двух жителей московского региона, завербованных украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram под легендой работы в детективном и коллекторском агентствах, и которые провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора. При этом использовались молотки, вымоченные в бутафорской крови.