Планировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности

В конце апреля нынешнего года ФСБ сообщила о задержании двух жителей московского региона, завербованных украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram под легендой работы в детективном и коллекторском агентствах, и которые провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора. При этом использовались молотки, вымоченные в бутафорской крови.