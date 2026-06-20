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Планировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности - РИА Новости, 20.06.2026
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09:49 20.06.2026
Планировавших покушения на руководство РКН привлекли к ответственности

Более 20 лиц, угрожавших покушением руководству РКН, привлекли к ответственности

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свыше 20 лиц, угрожавших и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора, привлечены к уголовной ответственности.
  • Задержан житель Подмосковья, завербованный спецслужбами Украины и совершивший акции устрашения против трех военнослужащих Минобороны РФ.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Свыше 20 лиц, угрожавших и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора, привлечены к уголовной ответственности, сообщила ФСБ России.
По информации ФСБ, задержан житель Подмосковья, завербованный спецслужбами Украины под легендой работы в коллекторском агентстве и совершивший акции устрашения против трех военнослужащих Минобороны РФ.
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"Ранее органами безопасности к уголовной ответственности привлечено более 20 лиц, высказывавших угрозы и планировавших покушения на руководителей Роскомнадзора", - говорится в сообщении.
В конце апреля нынешнего года ФСБ сообщила о задержании двух жителей московского региона, завербованных украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram под легендой работы в детективном и коллекторском агентствах, и которые провели акции устрашения по адресам проживания четырех руководителей Роскомнадзора. При этом использовались молотки, вымоченные в бутафорской крови.
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