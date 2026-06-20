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Посол Бразилии рассказал, от чего зависит запуск прямых рейсов с Россией - РИА Новости, 20.06.2026
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01:05 20.06.2026
Посол Бразилии рассказал, от чего зависит запуск прямых рейсов с Россией

Посол дос Сантос: прямые рейсы между Бразилией и РФ зависят от наличия оператора

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Установление прямого авиасообщения между Бразилией и Россией зависит от наличия оператора, готового обслуживать такой маршрут.
  • Вопрос прямых рейсов обсуждался в рамках межправкомиссии, и сейчас идет проработка деталей, включая поиск экономических операторов.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Установление прямого авиасообщения между Бразилией и Россией зависит в первую очередь от наличия оператора, готового обслуживать такой маршрут, заявил РИА Новости посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос.
По словам дипломата, вопрос прямых рейсов обсуждался недавно в рамках межправкомиссии.
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"Тут есть два аспекта. Первый - регуляторный, властям надо решить вопросы с гражданской авиацией, должны быть определенные соглашения. Я думаю, по этой теме у нас нет никаких разногласий. Детали мы прорабатываем", - сказал он в беседе с агентством.
"Сейчас нам надо найти экономических операторов - компании, которые будут заниматься маршрутами", - подчеркнул посол.
Дипломат добавил, что говорить о конкретных сроках запуска прямого авиасообщения пока рано.
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