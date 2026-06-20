Посол Бразилии рассказал, от чего зависит запуск прямых рейсов с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Установление прямого авиасообщения между Бразилией и Россией зависит от наличия оператора, готового обслуживать такой маршрут.

Вопрос прямых рейсов обсуждался в рамках межправкомиссии, и сейчас идет проработка деталей, включая поиск экономических операторов.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Установление прямого авиасообщения между Бразилией и Россией зависит в первую очередь от наличия оператора, готового обслуживать такой маршрут, заявил РИА Новости посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос.

По словам дипломата, вопрос прямых рейсов обсуждался недавно в рамках межправкомиссии.

"Тут есть два аспекта. Первый - регуляторный, властям надо решить вопросы с гражданской авиацией, должны быть определенные соглашения. Я думаю, по этой теме у нас нет никаких разногласий. Детали мы прорабатываем", - сказал он в беседе с агентством.

"Сейчас нам надо найти экономических операторов - компании, которые будут заниматься маршрутами", - подчеркнул посол.