Над российскими регионами перехватили 24 украинских беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за шесть часов уничтожили 24 украинских беспилотника.
- Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Силы ПВО за шесть часов уничтожили 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России.
"Двадцатого июня с 14.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18