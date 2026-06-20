ПВО за семь часов уничтожила 57 беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО за семь часов уничтожили 57 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей и регионов России.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Средства ПВО за семь часов уничтожили 57 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
БПЛА с 7.00 до 14.00 по мск сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тюменской области, Московском регионе, Крыму, Татарстане и Пермском крае.
Украинские боевики практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в России.
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