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"Чаша терпения переполнена". В Сербии сделали заявление о Путине - РИА Новости, 20.06.2026
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17:10 20.06.2026
"Чаша терпения переполнена". В Сербии сделали заявление о Путине

"Печат": Европа и Киев не настроены на мир и испытывают терпение Путина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сербская газета «Печат» пишет, что руководящие круги в Европе и Киеве не настроены на мир и испытывают терпение президента России Владимира Путина.
  • По мнению автора статьи, крепкий мир на Украине можно достигнуть, только признав российские достижения на фронте и компромиссную позицию Владимира Путина.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Руководящие круги в Европе и Киеве не настроены на мир и испытывают терпение президента России Владимира Путина, пишет сербская газета "Печат".
"Никто в Европе и в Киеве всерьез о мире даже не задумывается. Тем самым они сильно рискуют. Они продолжают испытывать терпение Владимира Путина, которое не бесконечно. Когда-нибудь чаша терпения будет переполнена, каким бы сильным ни было его желание не наносить Украине фатального ущерба и не уничтожать ее столицу", — говорится в публикации.
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По мнению автора статьи, российский президент оберегает Европу и мир от разрушительных сценариев на протяжении четверти века, но на Западе будто желают великих потрясений и "спалить Россию в этом пожаре".
"Крепкий мир на Украине можно достигнуть, только признав российские достижения на фронте и компромиссную позицию Владимира Путина", — заключили в статье.
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Глава МИД Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной в журнале "Международная жизнь", заявлял, что резкая "смена пластинки" у Европы в отношении переговоров по Украине заставляет задаться вопросом, какие цели они преследуют своими высказываниями.
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В миреЕвропаРоссияУкраинаСергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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