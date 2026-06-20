Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сербская газета «Печат» пишет, что руководящие круги в Европе и Киеве не настроены на мир и испытывают терпение президента России Владимира Путина.
- По мнению автора статьи, крепкий мир на Украине можно достигнуть, только признав российские достижения на фронте и компромиссную позицию Владимира Путина.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Руководящие круги в Европе и Киеве не настроены на мир и испытывают терпение президента России Владимира Путина, пишет сербская газета "Печат".
"Никто в Европе и в Киеве всерьез о мире даже не задумывается. Тем самым они сильно рискуют. Они продолжают испытывать терпение Владимира Путина, которое не бесконечно. Когда-нибудь чаша терпения будет переполнена, каким бы сильным ни было его желание не наносить Украине фатального ущерба и не уничтожать ее столицу", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, российский президент оберегает Европу и мир от разрушительных сценариев на протяжении четверти века, но на Западе будто желают великих потрясений и "спалить Россию в этом пожаре".
"Крепкий мир на Украине можно достигнуть, только признав российские достижения на фронте и компромиссную позицию Владимира Путина", — заключили в статье.
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