Путин назвал ВОИР легендарной организацией

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин заявил, что изобретения и передовые разработки, созданные под эгидой ВОИР, стали весомым вкладом в укрепление научно-технического потенциала страны и повышение уровня жизни россиян.

За прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок.

Путин выразил уверенность, что обновленный ВОИР станет эффективной площадкой для консолидации профессионального сообщества и продвижения прорывных технологий.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Изобретения и передовые разработки, созданные под эгидой Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического потенциала и в повышение уровня жизни россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обратился с приветствием к делегатам и гостям учредительного съезда ВОИР. Текст приветствия озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"За прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни наших граждан", - говорится в приветствии Путина.

Глава государства отметил, что нынешний форум открывает новую страницу в истории ВОИР. Путин назвал общество авторитетной и поистине легендарной организацией, объединяющей своими задачами тысячи талантливых, инициативных, увлеченных людей.

"Убежден, что обновленный ВОИР станет эффективной площадкой для консолидации профессионального сообщества инженеров, конструкторов, специалистов, ученых для поддержки перспективных, в том числе молодежных инициатив, продвижения прорывных технологий", - подчеркнул Путин в приветствии.