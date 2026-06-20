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Путин назвал ВОИР легендарной организацией - РИА Новости, 20.06.2026
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Наука
 
11:37 20.06.2026
Путин назвал ВОИР легендарной организацией

Путин: изобретения под эгидой ВОИР внесли вклад в повышение уровня жизни россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что изобретения и передовые разработки, созданные под эгидой ВОИР, стали весомым вкладом в укрепление научно-технического потенциала страны и повышение уровня жизни россиян.
  • За прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок.
  • Путин выразил уверенность, что обновленный ВОИР станет эффективной площадкой для консолидации профессионального сообщества и продвижения прорывных технологий.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Изобретения и передовые разработки, созданные под эгидой Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического потенциала и в повышение уровня жизни россиян, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства обратился с приветствием к делегатам и гостям учредительного съезда ВОИР. Текст приветствия озвучил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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"За прошедшие десятилетия под эгидой ВОИР были созданы и внедрены в производство более 2 миллионов изобретений и передовых разработок, которые принесли реальную практическую отдачу и стали весомым вкладом в укрепление отечественного научно-технического, промышленного, инфраструктурного потенциала, в повышение уровня жизни наших граждан", - говорится в приветствии Путина.
Глава государства отметил, что нынешний форум открывает новую страницу в истории ВОИР. Путин назвал общество авторитетной и поистине легендарной организацией, объединяющей своими задачами тысячи талантливых, инициативных, увлеченных людей.
"Убежден, что обновленный ВОИР станет эффективной площадкой для консолидации профессионального сообщества инженеров, конструкторов, специалистов, ученых для поддержки перспективных, в том числе молодежных инициатив, продвижения прорывных технологий", - подчеркнул Путин в приветствии.
Президент РФ пожелал делегатам и гостям успешной и плодотворной работы, вдохновения и новых значимых достижений.
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