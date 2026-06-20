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Премьер Восточного Тимора поделился впечатлениями от встречи с Путиным - РИА Новости, 20.06.2026
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08:26 20.06.2026
Премьер Восточного Тимора поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Премьер Восточного Тимора Гужмау заявил, что увидел в Путине партнера АСЕАН

© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"Россия-АСЕАН
Россия-АСЕАН - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : пресс-служба фонда "Росконгресс"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмау встретился с президентом Владимиром Путиным на саммите Россия — АСЕАН в Казани.
  • Гужмау заявил, что теперь видит в Путине партнера Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмау рассказал РИА Новости, что благодаря встрече с президентом РФ Владимиром Путиным увидел в нем не лицо из теленовостей, а партнера Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
В четверг в рамках саммита Россия-АСЕАН в Казани прошла встреча Путина и Гужмау.
"Ранее я его не знал и видел только по телевизору. Теперь же я побывал (на саммите в Казани - ред.) среди представителей АСЕАН и вижу в нем воплощение той России, что сотрудничает с ассоциацией", - сказал премьер Тимора на полях саммита.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходил в Казани 17-19 июня. На полях саммита в среду открылся Деловой форум Россия – АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Сейчас АСЕАН – одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал президент РФ, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.
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