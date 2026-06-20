Премьер Восточного Тимора поделился впечатлениями от встречи с Путиным

КАЗАНЬ, 20 июн - РИА Новости. Премьер-министр Восточного Тимора Шанана Гужмау рассказал РИА Новости, что благодаря встрече с президентом РФ Владимиром Путиным увидел в нем не лицо из теленовостей, а партнера Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).