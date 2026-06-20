Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп обвинил вандалов в попытке повредить зеркальный пруд в Вашингтоне.
- По словам Трампа, вандалы использовали химические вещества, но нанесли ущерб лишь на небольшом участке пруда.
- Трамп заявил, что пруд удалось очистить от водорослей уже на 75%.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне.
"У нас были очень серьезные проблемы с вандализмом на зеркальном пруду… всего три дня назад они уничтожили газон рядом с прудом и сделали все возможное, чтобы повредить внутреннее покрытие, которое недавно нанесли", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, вандалы применяли химические вещества, чтобы привести пруд в негодность. Однако американский президент заверил, что им удалось нанести ущерб лишь на небольшом участке водоема, и пообещал, что все восстановят. Американский лидер добавил, что пруд удалось очистить от водорослей уже на 75%.
Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на синее, чтобы и вода приобрела такой же цвет. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела.
Зеркальный пруд - знаковое место, рядом с которым американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь "У меня есть мечта".
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