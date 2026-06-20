Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 20.06.2026 (обновлено: 12:09 20.06.2026)
Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне

Трамп: вандалы пытались обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне химикатами

© REUTERS / Aaron SchwartzЗеркальный пруд в Вашингтоне
Зеркальный пруд в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Aaron Schwartz
Зеркальный пруд в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп обвинил вандалов в попытке повредить зеркальный пруд в Вашингтоне.
  • По словам Трампа, вандалы использовали химические вещества, но нанесли ущерб лишь на небольшом участке пруда.
  • Трамп заявил, что пруд удалось очистить от водорослей уже на 75%.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне.
"У нас были очень серьезные проблемы с вандализмом на зеркальном пруду… всего три дня назад они уничтожили газон рядом с прудом и сделали все возможное, чтобы повредить внутреннее покрытие, которое недавно нанесли", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
По словам Трампа, вандалы применяли химические вещества, чтобы привести пруд в негодность. Однако американский президент заверил, что им удалось нанести ущерб лишь на небольшом участке водоема, и пообещал, что все восстановят. Американский лидер добавил, что пруд удалось очистить от водорослей уже на 75%.
Ранее Трамп объявил, что власти отремонтируют зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, сменив покрытие на синее, чтобы и вода приобрела такой же цвет. Однако спустя несколько дней после ремонта вода позеленела.
Зеркальный пруд - знаковое место, рядом с которым американский общественный деятель Мартин Лютер Кинг произнес историческую речь "У меня есть мечта".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
Вице-президент США оценил уровень интеллекта Трампа
18 июня, 17:20
 
В миреВашингтон (штат)СШАДональд ТрампАвраам ЛинкольнДжордж Вашингтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала