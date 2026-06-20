Трамп обвинил вандалов в попытке обезобразить зеркальный пруд в Вашингтоне

По словам Трампа, вандалы применяли химические вещества, чтобы привести пруд в негодность. Однако американский президент заверил, что им удалось нанести ущерб лишь на небольшом участке водоема, и пообещал, что все восстановят. Американский лидер добавил, что пруд удалось очистить от водорослей уже на 75%.