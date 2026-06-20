Максим Протасов: Роскачество проверит мороженое, конструкторы и бургеры

Все товары, которые продаются в России, должны быть качественными и безопасными — и неважно, отечественного они производства или зарубежного, ведь речь идет о здоровье потребителей. В интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, какая продукция попадет под проверки в этом году, как корпоративное питание сплачивает коллективы, и как идет борьба с "зеленым камуфляжем" на полках магазинов. Беседовал Егор Блинников.

Максим Александрович, весной Роскачество начало проверку бургеров. Есть ли уже результаты?

— Мы уже закупили все основные торговые марки бургеров. Сейчас они находятся на испытаниях. Мы полноценно и комплексно просматриваем эту категорию. В настоящий момент протоколы еще не сведены, результаты будут осенью.

— Ожидаются ли еще проверки еды в 2026 году?

— В этом году проведем проверку готового питания. Мы разрабатываем стандарт на готовую еду — это новый, самый растущий сегмент в ритейле. Порядка 42% российских потребителей еженедельно покупают хотя бы одно блюдо из этой категории. Спрос высокий, поэтому постараемся исследовать широкую линейку таких товаров в розничных сетях.

— Над какими ГОСТами сейчас работает Роскачество?

— Исследования показывают, что самочувствие рабочего коллектива улучшается более чем на 25%, если правильно организовано корпоративное питание. Поэтому в рамках нашего технического комитета мы создали стандарт на корпоративное питание. Он имеет три уровня. Первый — это безопасность, его качество с точки зрения сбалансированности меню. Второй уровень — использование функциональных продуктов. А третьим уровнем является цифровая прозрачность — чтобы продукция, которая поступает для производства корпоративного питания, проходила через все цифровые сервисы для мониторинга рациона.

Кроме того, мы завершили работу над "зелеными" офисами. Росстандарт утвердил ГОСТ, который существует во многих странах мира, и многие офисы на него переходят. Теперь он есть и в России . В него входит работа с вторсырьем, экономия воды и света. Сокращение расходования ресурсов в офисных пространствах — это важная экологическая инициатива.

— Сегодня в стране активно развивается сегмент органической продукции, однако ее доля в продаже пока невысока. С чем это связано?

— Во-первых, Россия вышла на этот рынок достаточно недавно — около пяти лет назад, когда был подписан закон об органической продукции. Во-вторых, надо понимать, что производство такой продукции — это всегда большой труд, запустить его с нуля довольно сложно. Для того чтобы начать аграрное производство, перейти с обычного на органическое, нужно пройти серьезный и долгий путь. Именно поэтому, несмотря на то что существует уже несколько сотен российских органических производителей, и каждый год появляется еще несколько десятков, это все еще небольшая доля среди всех продуктов питания.

Мы продолжаем работу по популяризации этой торговой категории. Зачищаем полки в офлайн- и онлайн-ритейле от так называемого "зеленого камуфляжа" — продукции, которая не может называться органической, но тем не менее пишет на упаковках такие наименования. Также занимаемся продвижением государственного органического знака. Я считаю, что этот комплекс мер должен привести к росту потребления, производства и экспорта российской органической продукции.

Мы должны стать достаточно крупным игроком на мировом рынке органической продукции. Так, Роскачество активно развивает продажи отечественной органической продукции в Китае — работаем над признанием наших сертификатов, открыли там три центра реализации органических товаров из России. Первые поставки на десятки миллионов рублей уже начались.

— Наступило лето. Россияне отправляются в путешествия, в том числе в походы. Завершена ли разработка правил к кемпингам?

— Это правда — наши граждане путешествуют, внутренний туризм развивается. Поэтому четкий, понятный стандарт, определяющий правила к кемпингам, их обязательные требования к благоустройству, инженерным подключениям и сервису — все эти блоки уже сейчас включены в разработанный нами ГОСТ. Роскачество завершило работу над стандартом на кемпинги и кемпстоянки.

— Раз мы заговорили про летнюю пору. Можете ли вы посоветовать, какое вино лучше пить в жару?

— Главное — в меру. Если говорить о рекомендациях, то они все содержатся в "Винном гиде России", в национальном рейтинге вина. Я могу порекомендовать не добавлять лед в вино — с ним ухудшаются органолептические и качественные характеристики напитка. Необходимо выбирать легкие, молодые, достаточно хорошо охлажденные вина.

— Планируется ли в этом году исследовать мороженое?

— Да. Будем исследовать мороженое, в котором заявляется о высоком содержании белка, что полезно для организма. Таких брендов и видов мороженого достаточно много. Хотим проверить — так это или не так, насколько эти заявления на упаковке соответствуют действительности. Мы должны, и мы это сделаем.

— Какие еще исследования стоит ожидать в будущем?

— Есть важное исследование, которое заинтересует и детскую аудиторию, и родителей. Это касается детских конструкторов. В последние годы мы получали много просьб и запросов, особенно после того, как целый ряд отечественных производителей вышел на этот рынок. Поэтому мы решили провести глубокие и серьезные исследования качества такой продукции и потребительских свойств, удобства и понятности инструкций.

Также мы приняли решение исследовать онлайн-кинотеатры с точки зрения качества, удобства подписки, ценовых моделей, наличия собственных проектов и комфорта для пользователей. Проверим их по широкому набору метрик и механик.

— Когда ожидать результатов?

— Надеемся, что к осени завершим исследование онлайн-кинотеатров.

— Весной прогремела история с армянской водой "Джермук" и алкоголем низкого качества. Будете ли вы проверять их и другие армянские товары, поставки которых сейчас ограничивают?