ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Участники украинской диверсионной группы, осуществившие подрыв газопроводов "Северные потоки", унаследовали склонность к риску от запорожских казаков, пишет RT cо ссылкой на новую книгу журналиста Бояна Панчевски.

"Большинство утверждений Панчевски ссылаются на украинские разведывательные источники, а пробелы заполняет его воображение (Панчевски настаивает, что предполагаемые диверсанты унаследовали свою тягу к риску от запорожских казаков XV века)", – пишет RT.