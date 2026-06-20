Рейтинг@Mail.ru
Журналист рассказал, кем вдохновлялись участники подрыва "Северного потока" - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:59 20.06.2026 (обновлено: 02:02 20.06.2026)
Журналист рассказал, кем вдохновлялись участники подрыва "Северного потока"

RT: участники подрыва "Северных потоков" вдохновлены казаками

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналист Боян Панчевски в своей книге утверждает, что участники украинской диверсионной группы, осуществившие подрыв газопроводов «Северные потоки», унаследовали склонность к риску от запорожских казаков.
  • Большинство утверждений Панчевски ссылаются на украинские разведывательные источники.
ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Участники украинской диверсионной группы, осуществившие подрыв газопроводов "Северные потоки", унаследовали склонность к риску от запорожских казаков, пишет RT cо ссылкой на новую книгу журналиста Бояна Панчевски.
"Большинство утверждений Панчевски ссылаются на украинские разведывательные источники, а пробелы заполняет его воображение (Панчевски настаивает, что предполагаемые диверсанты унаследовали свою тягу к риску от запорожских казаков XV века)", – пишет RT.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Журналист рассказал, как подорвавших "Северные потоки" чуть не рассекретили
7 мая, 04:42
СМИ ссылается на книгу Панчевски "Заговор "Северного потока": Величайший саботаж в истории" ("The Nord Stream Conspiracy: The Greatest Sabotage in History").
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Строительство газопровода Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Журналист рассказал, как Украина пыталась подорвать "Турецкий поток"
8 мая, 05:01
 
В миреРоссияЕвропаГерманияДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала