Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналист Боян Панчевски в своей книге утверждает, что участники украинской диверсионной группы, осуществившие подрыв газопроводов «Северные потоки», унаследовали склонность к риску от запорожских казаков.
- Большинство утверждений Панчевски ссылаются на украинские разведывательные источники.
ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. Участники украинской диверсионной группы, осуществившие подрыв газопроводов "Северные потоки", унаследовали склонность к риску от запорожских казаков, пишет RT cо ссылкой на новую книгу журналиста Бояна Панчевски.
"Большинство утверждений Панчевски ссылаются на украинские разведывательные источники, а пробелы заполняет его воображение (Панчевски настаивает, что предполагаемые диверсанты унаследовали свою тягу к риску от запорожских казаков XV века)", – пишет RT.
СМИ ссылается на книгу Панчевски "Заговор "Северного потока": Величайший саботаж в истории" ("The Nord Stream Conspiracy: The Greatest Sabotage in History").
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.