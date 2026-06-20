Переговоры о вступлении Украины в ЕС будут сложными, заявил Сикорский

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"Мы выступаем за открытие (переговоров по вступлению Украины в ЕС - ред.), как только будут решены технические вопросы... Мы будем вести переговоры, и в некоторых областях эти переговоры будут непростыми, поскольку наши интересы не совпадают", - сказал Сикорский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в ответ на вопрос о возможном противодействии украинской заявке на вхождение в блок со стороны Польши.