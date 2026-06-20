Переговоры о вступлении Украины в ЕС будут сложными, заявил Сикорский

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в поддержку переговоров о вступлении Украины в ЕС.
- Он отметил, что переговоры будут непростыми из-за несовпадения интересов с Киевом в некоторых вопросах.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил в поддержку переговоров о вступлении Украины в ЕС, отметив, что они будут непростыми из-за несовпадения интересов с Киевом в некоторых вопросах.
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"Мы выступаем за открытие (переговоров по вступлению Украины в ЕС - ред.), как только будут решены технические вопросы... Мы будем вести переговоры, и в некоторых областях эти переговоры будут непростыми, поскольку наши интересы не совпадают", - сказал Сикорский в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) в ответ на вопрос о возможном противодействии украинской заявке на вхождение в блок со стороны Польши.
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В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно позиции польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах пособниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
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