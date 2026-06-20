В Польше нашли способ оставить у Зеленского отобранный орден

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Решение президента Польши о лишении ордена Белого орла требует подписи премьер-министра Дональда Туска, чтобы иметь юридическую силу.
- Предлогом для лишения ордена может быть награждение, которое произошло в результате введения в заблуждение или из-за деяний, сделавших награжденного недостойным ордена.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск может добиться того, что орден Белого орла, несмотря на решение президента Кароля Навроцкого, останется у Владимира Зеленского, пишет газета Wiadomości.
"Важно отметить, что решение президента о лишении награды, согласно статье 144 Конституции, требует подписи премьер-министра. Это означает, что Дональд Туск должен будет подписать такое решение. Это условие для того, чтобы оно имело юридическую силу", — говорится в материале.
Как уточняет издание, предлогом для лишения ордена может быть награждение, которое произошло в результате введения в заблуждение или из-за деяния, в результате которого награжденный стал недостойным ордена или награды.
Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск заявил журналистам после окончания саммита Европейского союза, что Владимир Зеленский пытается убедить Польшу, что не хотел ее обидеть, называя воинскую часть в честь деятелей Украинской повстанческой армии* (УПА*). При этом он назвал позорными действия Зеленского по героизации деятелей УПА*.
* Запрещенная в России террористическая организация