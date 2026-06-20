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На Украине открыли огонь по мужчине, пытавшемуся сбежать на параплане - РИА Новости, 20.06.2026
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21:48 20.06.2026 (обновлено: 23:30 20.06.2026)
На Украине открыли огонь по мужчине, пытавшемуся сбежать на параплане

На Украине стреляли в пытавшегося сбежать из страны мужчину на параплане

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Украине мужчина пытался сбежать из страны на параплане.
  • По нему стреляли сотрудники погранслужбы.
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Мужчина на Украине пытался сбежать из страны на параплане, по нему стреляли сотрудники погранслужбы, сообщает украинское издание "Время.ua".
"На Украине пограничники стреляли в мужчину, который на параплане пытался покинуть страну", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Отмечается, что мужчина летел вблизи государственной границы.
На опубликованном видео слышны выстрелы по параплану.
Официальных комментариев Госпогранслужбы Украины или других правоохранительных органов по поводу опубликованных кадров пока не поступало.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
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