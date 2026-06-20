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Ozon блокирует объявления о продаже бензина - РИА Новости, 20.06.2026
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21:52 20.06.2026
Ozon блокирует объявления о продаже бензина

РИА Новости: Ozon запретил продавать бензин для автомобилей на своей платформе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка Ozon
Табличка Ozon - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маркетплейс Ozon не допускает продажу бензина для автомобилей на своей платформе.
  • Карточки с бензином блокируются на этапе модерации.
  • Дистанционная продажа наливного автомобильного бензина потребителям в РФ нелегальна.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Маркетплейс Ozon не допускает продажу бензина для автомобилей на своей платформе - попытки создать такую карточку блокируются на этапе модерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
«
"На Ozon запрещена продажа бензина для автомобилей - таких товаров нет на нашей витрине, а создать карточку такого товара не получится. Она будет заблокирована на еще этапе модерации, до появления товара на витрине", - говорится в сообщении.
Ранее о запрете объявлений о перепродаже бензина заявил и сервис "Авито". Обе площадки отмечают, что меры направлены на предотвращение спекуляций товарами, реализация которых через интернет ограничена законом.
Согласно постановлению правительства РФ, торговля автомобильным топливом в розницу для заправки машин конечными потребителями разрешена только через стационарные топливораздаточные колонки на АЗС. Дистанционная продажа наливного автомобильного бензина потребителям в РФ нелегальна.
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