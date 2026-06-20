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Оператор Al Jazeera погиб при израильском ударе в Газе - РИА Новости, 20.06.2026
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22:23 20.06.2026
Оператор Al Jazeera погиб при израильском ударе в Газе

Оператор Al Jazeera погиб при израильском ударе по дому в лагере Аль-Бурейдж

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оператор катарского телеканала Al Jazeera Ахмед Вишах погиб в результате израильского удара.
  • Удар был нанесен по дому в лагере Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа.
КАИР, 20 июн - РИА Новости. Оператор катарского телеканала Al Jazeera Ахмед Вишах погиб в результате израильского удара в центральной части сектора Газа, говорится в заявлении телеканала.
«
"Оператор Al Jazeera Ахмед Вишах погиб при израильском ударе по дому в лагере Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа", - сообщил телеканал.
В апреле в результате удара израильского беспилотника в секторе Газа погиб его брат, корреспондент Al Jazeera Мухаммед Вишах.
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