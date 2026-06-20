Оператор Al Jazeera погиб при израильском ударе в Газе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оператор катарского телеканала Al Jazeera Ахмед Вишах погиб в результате израильского удара.
- Удар был нанесен по дому в лагере Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа.
КАИР, 20 июн - РИА Новости. Оператор катарского телеканала Al Jazeera Ахмед Вишах погиб в результате израильского удара в центральной части сектора Газа, говорится в заявлении телеканала.
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"Оператор Al Jazeera Ахмед Вишах погиб при израильском ударе по дому в лагере Аль-Бурейдж в центральной части сектора Газа", - сообщил телеканал.
В апреле в результате удара израильского беспилотника в секторе Газа погиб его брат, корреспондент Al Jazeera Мухаммед Вишах.