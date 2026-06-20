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В Тюмени отразили атаку беспилотников на НПЗ - РИА Новости, 20.06.2026
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13:42 20.06.2026 (обновлено: 16:01 20.06.2026)

В Тюмени отразили атаку беспилотников на НПЗ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени отразили атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод.
  • Сотрудников эвакуировали, повреждений НПЗ нет.
  • На месте работают специалисты экстренных служб.
ТЮМЕНЬ, 20 июн — РИА Новости. В Тюмени отразили атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Александр Моор.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он в канале на платформе "Макс".
Сотрудников НПЗ эвакуировали. По предварительным данным, повреждений объекта нет.
В области действовал режим беспилотной опасности. В аэропорту Тюмени вводили ограничения.
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Специальная военная операция на УкраинеТюменская областьПроисшествияТюменьАлександр Моор
 
 
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