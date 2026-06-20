В Тюмени отразили атаку беспилотников на НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тюмени отразили атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод.
- Сотрудников эвакуировали, повреждений НПЗ нет.
- На месте работают специалисты экстренных служб.
ТЮМЕНЬ, 20 июн — РИА Новости. В Тюмени отразили атаку беспилотников на нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Александр Моор.
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал он в канале на платформе "Макс".
Сотрудников НПЗ эвакуировали. По предварительным данным, повреждений объекта нет.
В области действовал режим беспилотной опасности. В аэропорту Тюмени вводили ограничения.
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