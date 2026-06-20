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МИД России осудил атаку боевиков на аэропорт в столице Нигера - РИА Новости, 20.06.2026
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14:22 20.06.2026
МИД России осудил атаку боевиков на аэропорт в столице Нигера

Захарова: Россия обеспокоена нападением боевиков на аэропорт Ниамея в Нигере

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва обеспокоена террористической атакой на аэропорт в Ниамее, заявила Мария Захарова.
  • МИД России осуждает вылазку антиправительственных боевиков и выражает солидарность с народом и руководством Нигера.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена террористической атакой на аэропорт в столице Нигера Ниамее и осуждает вылазку боевиков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«

Москве с обеспокоенностью восприняли нападение антиправительственных боевиков 18 июня на международный аэропорт Ниамея – столицы дружественного нам Нигера", - сказано в комментарии на сайте министерства.

"Решительно осуждаем очередную вылазку террористов, пытающихся подорвать стабильность Конфедерации государств Сахеля, членом которой является Нигер. Выражаем солидарность с его народом и руководством во главе с президентом Абудрахманом Чиани", - подчеркивается в заявлении.
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
В Ниамее вооруженные люди проникли в аэропортовую зону
18 июня, 11:20
 
В миреМоскваНигерНиамейМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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