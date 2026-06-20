МИД России осудил атаку боевиков на аэропорт в столице Нигера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москва обеспокоена террористической атакой на аэропорт в Ниамее, заявила Мария Захарова.
- МИД России осуждает вылазку антиправительственных боевиков и выражает солидарность с народом и руководством Нигера.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена террористической атакой на аэропорт в столице Нигера Ниамее и осуждает вылазку боевиков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В Ниамее вооруженные люди проникли в аэропортовую зону
18 июня, 11:20