В Гидрометцентре рассказали, где пройдут сильные дожди на следующей неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве и Московской области, а также в Волгоградской области ожидаются сильные дожди, местами с грозой и ветром.
- С понедельника до среды в Татарстане пройдет сильный дождь с грозой и градом, а на западе Херсонской области сильный дождь с грозой ожидается во вторник.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сильные дожди ожидаются в Москве и в Московской области, в Волгоградской области, а также в Татарстане и в Херсонской области, сообщили РИА Новости в Гидрометцентре России.
"В понедельник в Москве и в Московской области пройдет сильный дождь, местами гроза. А также в Волгоградской области сильный дождь, ливневый дождь, местами гроза и ветер с прорвами 15-20 м/с", - рассказали синоптики.
Там добавили, что с понедельника до среды сильный дождь с грозой и градом пройдет в Татарстане. "Сильный дождь с грозой также будет идти на западе Херсонской области, но только во вторник", - заключили специалисты Гидрометцентра.
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