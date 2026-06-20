В Москве более 80 животных из приютов нашли дом за две недели лета

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 80 животных из приютов Москвы нашли дом за первые две недели лета, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

"Более 80 животных из городских приютов нашли дом за первые две недели лета. Семью обрели 74 собаки и 10 кошек. 12 питомцев встретили своих хозяев на мероприятии "Пушистый хвост", которое проводил департамент ЖКХ города Москвы в парке " Сокольники "", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из первых домой отправилась шестимесячная малышка Бри из городского приюта "Зеленоград". Это очень любопытная и добродушная собака, которая любит детей и отлично ходит на поводке.

"С кошками Монти, Николь, Ричард, Оливия, Локи, Тоффи и Фуджи из приюта "Искра" СВАО заранее познакомились благодаря сервису "Моспитомец". Волонтёры приюта отмечают, что пользователи этого сервиса наиболее ответственно подходят к "усыновлению" животного", - уточняется в сообщении.