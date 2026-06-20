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В Москве более 80 животных из приютов нашли дом за две недели лета - РИА Новости, 20.06.2026
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12:32 20.06.2026
В Москве более 80 животных из приютов нашли дом за две недели лета

Более 80 животных из приютов Москвы нашли дом за первые две недели лета

© РИА Новости / Виталий БелоусовРабота приюта для бездомных животных
Работа приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Работа приюта для бездомных животных . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 80 животных из приютов Москвы нашли дом за первые две недели лета, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 80 животных из городских приютов нашли дом за первые две недели лета. Семью обрели 74 собаки и 10 кошек. 12 питомцев встретили своих хозяев на мероприятии "Пушистый хвост", которое проводил департамент ЖКХ города Москвы в парке "Сокольники"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что одним из первых домой отправилась шестимесячная малышка Бри из городского приюта "Зеленоград". Это очень любопытная и добродушная собака, которая любит детей и отлично ходит на поводке.
"С кошками Монти, Николь, Ричард, Оливия, Локи, Тоффи и Фуджи из приюта "Искра" СВАО заранее познакомились благодаря сервису "Моспитомец". Волонтёры приюта отмечают, что пользователи этого сервиса наиболее ответственно подходят к "усыновлению" животного", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что сегодня в 13 городских приютов встречи с будущими хозяевами ждут более 15 тысяч животных. Заранее познакомиться с некоторыми из них и запланировать встречу можно с помощью сервиса "Моспитомец" на mos.ru.
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