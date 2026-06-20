На севере Москвы отремонтируют асфальт на участке Ленинградского шоссе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют асфальтовое покрытие на участке Ленинградского шоссе на севере Москвы.
- Планируется обновить более 100 тысяч квадратных метров асфальта на участке протяженностью более двух километров.
- Ремонт проходит в несколько этапов и преимущественно проводится в ночное время.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют асфальтовое покрытие на участке Ленинградского шоссе на севере Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
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"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Приступили к ремонту участка Ленинградского шоссе от Ленинградского тоннеля до 2-го Ленинградского путепровода", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что на данном участке протяженностью более двух километров планируется обновить более 100 тысяч квадратных метров асфальта. Ранее дорожно-ремонтные работы там проводились в 2021 году, гарантийный срок покрытия составляет три года.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - уточнил Бирюков.
Он подчеркнул, что регулярно проверяются состояние покрытия магистралей, истечение гарантийного срока и своевременно производится замена. Работы по ремонту дорожного покрытия проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.
"Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.
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