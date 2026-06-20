На севере Москвы отремонтируют асфальт на участке Ленинградского шоссе

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют асфальтовое покрытие на участке Ленинградского шоссе на севере Москвы.

Планируется обновить более 100 тысяч квадратных метров асфальта на участке протяженностью более двух километров.

Ремонт проходит в несколько этапов и преимущественно проводится в ночное время.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтируют асфальтовое покрытие на участке Ленинградского шоссе на севере Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

« "Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Приступили к ремонту участка Ленинградского шоссе от Ленинградского тоннеля до 2-го Ленинградского путепровода", - рассказал Бирюков

Заммэра отметил, что на данном участке протяженностью более двух километров планируется обновить более 100 тысяч квадратных метров асфальта. Ранее дорожно-ремонтные работы там проводились в 2021 году, гарантийный срок покрытия составляет три года.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", - уточнил Бирюков.

Он подчеркнул, что регулярно проверяются состояние покрытия магистралей, истечение гарантийного срока и своевременно производится замена. Работы по ремонту дорожного покрытия проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик.

"Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку", - пояснил Бирюков.