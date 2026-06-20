Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал о потеплении в Москве - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 20.06.2026
Синоптик рассказал о потеплении в Москве

Синоптик Тишковец: красное лето вернется в Москву в воскресенье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Жаркая погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воскресенье в Москве ожидается температура до плюс 25 градусов.
  • Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц из-за гребня антициклона.
  • Ночью температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов, а днем будет солнечно, без осадков.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Настоящее красное лето вернется в Москву в воскресенье, в середине дня потеплеет до плюс 25 градусов, что соответствует норме июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то, в Москву пожалует настоящее красное лето - индекс ультрафиолета достигнет 8-ми единиц. А все благодаря гребню антициклона, который обеспечит жителей столицы погодой "миллион на миллион", - рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что во второй выходной день в столице будет солнечно, осадки исключены. Ночью температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов, по области - плюс 7 - плюс 12.
"В середине дня потеплеет до плюс 22 - плюс 25 градусов - так обычно бывает на "макушку" лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла", - подчеркнул Тишковец.
Девушка на Крымской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Синоптик рассказал, каким будет июль в Москве
19 июня, 07:24
 
ОбществоМоскваЗемляЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала