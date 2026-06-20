Синоптик рассказал о потеплении в Москве

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Настоящее красное лето вернется в Москву в воскресенье, в середине дня потеплеет до плюс 25 градусов, что соответствует норме июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что во второй выходной день в столице будет солнечно, осадки исключены. Ночью температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов, по области - плюс 7 - плюс 12.