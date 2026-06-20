Синоптик рассказал о потеплении в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В воскресенье в Москве ожидается температура до плюс 25 градусов.
- Индекс ультрафиолета достигнет 8 единиц из-за гребня антициклона.
- Ночью температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов, а днем будет солнечно, без осадков.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Настоящее красное лето вернется в Москву в воскресенье, в середине дня потеплеет до плюс 25 градусов, что соответствует норме июля, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик уточнил, что во второй выходной день в столице будет солнечно, осадки исключены. Ночью температура воздуха составит от плюс 9 до плюс 12 градусов, по области - плюс 7 - плюс 12.
"В середине дня потеплеет до плюс 22 - плюс 25 градусов - так обычно бывает на "макушку" лета. Солнце достигнет самой высокой точки над горизонтом. Будет дан старт астрономическому лету, когда к Земле поступает больше всего солнечного света и тепла", - подчеркнул Тишковец.
Синоптик рассказал, каким будет июль в Москве
19 июня, 07:24