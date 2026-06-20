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В Мюнхене два грузовых поезда столкнулись на мосту, один человек погиб - РИА Новости, 20.06.2026
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13:45 20.06.2026 (обновлено: 13:58 20.06.2026)
В Мюнхене два грузовых поезда столкнулись на мосту, один человек погиб

Два грузовых поезда столкнулись на мосту в Мюнхене, один человек погиб

© REUTERS / Christine UyanikПоследствия столкновения поездов на мосту в Мюнхене. 20 июня 2026
Последствия столкновения поездов на мосту в Мюнхене. 20 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© REUTERS / Christine Uyanik
Последствия столкновения поездов на мосту в Мюнхене. 20 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мюнхене на мосту столкнулись два грузовых поезда, в результате чего два вагона сошли с рельсов и рухнули на улицу.
  • Один человек скончался от полученных ранений.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Два грузовых поезда столкнулись на мосту в Мюнхене, в результате чего два вагона сошли с рельсов и рухнули на улицу, один человек скончался в результате ранений, пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на полицию города.
По данным издания, инцидент произошел примерно в 01.40 часов по местному времени (02.40 мск) в субботу в мюнхенском районе Мильбертсхофен.
"Два грузовых вагона рухнули с железнодорожного моста с высоты почти пяти метров на Шляйсхаймерштрассе... Один человек был смертельно ранен", - говорится в сообщении газеты.
Süddeutsche Zeitung добавляет со ссылкой на местную полицию, что авария произошла во время перегонки поездов. Причины аварии расследуются.
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