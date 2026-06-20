В Мюнхене два грузовых поезда столкнулись на мосту, один человек погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ В Мюнхене на мосту столкнулись два грузовых поезда, в результате чего два вагона сошли с рельсов и рухнули на улицу.

Один человек скончался от полученных ранений.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Два грузовых поезда столкнулись на мосту в Мюнхене, в результате чего два вагона сошли с рельсов и рухнули на улицу, один человек скончался в результате ранений, пишет газета Два грузовых поезда столкнулись на мосту в Мюнхене, в результате чего два вагона сошли с рельсов и рухнули на улицу, один человек скончался в результате ранений, пишет газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на полицию города.

По данным издания, инцидент произошел примерно в 01.40 часов по местному времени (02.40 мск) в субботу в мюнхенском районе Мильбертсхофен.

"Два грузовых вагона рухнули с железнодорожного моста с высоты почти пяти метров на Шляйсхаймерштрассе... Один человек был смертельно ранен", - говорится в сообщении газеты.