Гуманоидный робот-ассистент стал сотрудником приемной комиссии МФТИ

Краткий пересказ от РИА ИИ В МФТИ гуманоидный робот-ассистент помогает сотрудникам приемной комиссии с простыми физическими задачами.

Он способен ориентироваться в пространстве, взаимодействовать с людьми и выполнять ряд задач, включая перемещение по зданию и работу с документами.

Программисты лаборатории нейробиоморфных технологий МФТИ разработали алгоритмы физического искусственного интеллекта для робота.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Первых абитуриентов Московского физико-технического института (МФТИ) в этом году встречает гуманоидный робот-ассистент, который помогает сотрудникам приемной комиссии с простыми физическими задачами, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

России 20 июня стартовала приемная кампания в вузы и колледжи.

« "В этом году первых абитуриентов встречает необычный сотрудник – гуманоидный робот-ассистент. Он приступил к работе в приемной комиссии, чтобы помогать специалистам с простыми физическими задачами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что передача андроиду функций, которые раньше выполнял человек, потребовала серьезной предварительной подготовки со стороны программистов лаборатории нейробиоморфных технологий МФТИ . Используя программную базу робота, ученые разработали алгоритмы физического искусственного интеллекта.

Как сообщили в вузе, движения кибер-ассистента максимально приближены к человеческой биомеханике: он уже способен ориентироваться в пространстве, считывать обстановку с помощью лидара и компьютерного зрения, безопасно взаимодействовать с людьми, а также самостоятельно пользоваться лифтом, переносить документы и проходить через турникеты по электронному пропуску.