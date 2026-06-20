Гуманоидный робот-ассистент стал сотрудником приемной комиссии МФТИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В МФТИ гуманоидный робот-ассистент помогает сотрудникам приемной комиссии с простыми физическими задачами.
- Он способен ориентироваться в пространстве, взаимодействовать с людьми и выполнять ряд задач, включая перемещение по зданию и работу с документами.
- Программисты лаборатории нейробиоморфных технологий МФТИ разработали алгоритмы физического искусственного интеллекта для робота.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Первых абитуриентов Московского физико-технического института (МФТИ) в этом году встречает гуманоидный робот-ассистент, который помогает сотрудникам приемной комиссии с простыми физическими задачами, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
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"В этом году первых абитуриентов встречает необычный сотрудник – гуманоидный робот-ассистент. Он приступил к работе в приемной комиссии, чтобы помогать специалистам с простыми физическими задачами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что передача андроиду функций, которые раньше выполнял человек, потребовала серьезной предварительной подготовки со стороны программистов лаборатории нейробиоморфных технологий МФТИ. Используя программную базу робота, ученые разработали алгоритмы физического искусственного интеллекта.
Как сообщили в вузе, движения кибер-ассистента максимально приближены к человеческой биомеханике: он уже способен ориентироваться в пространстве, считывать обстановку с помощью лидара и компьютерного зрения, безопасно взаимодействовать с людьми, а также самостоятельно пользоваться лифтом, переносить документы и проходить через турникеты по электронному пропуску.
Кроме того, робот умеет жестикулировать и танцевать. За время работы в приемной комиссии он продолжит обучаться навыкам коммуникации со средой.