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Дерзкое заявление Мерца о России поразило Запад - РИА Новости, 20.06.2026
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08:41 20.06.2026 (обновлено: 13:53 20.06.2026)
Дерзкое заявление Мерца о России поразило Запад

Политика Мему поразило заявление Мерца о принуждении РФ к переговорам по Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о принуждении России к переговорам вызвали удивление у члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мемы.
  • Армандо Мема считает, что не Россия хочет переговоров, а Европа стремится создать дипломатический канал с Антониу Коштой, и что атаки БПЛА на мирных жителей в России не изменят ситуацию на поле боя.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о принуждении России к переговорам по урегулированию конфликта на Украине вызвали удивление у члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мемы.
"Не Россия умоляет о переговорах, а Европа хочет создать дипломатический канал с Антониу Коштой (председателем Евросовета. — Прим. ред.) Тот факт, что Европа наращивает поставки оружия Украине, означает лишь то, что поддержки недостаточно, ее никогда не бывает достаточно. Мерц не понимает, что даже при всей военной поддержке у России по-прежнему стратегическое преимущество", — отметил он в соцсети X.
Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Фон дер Ляйен призвала рассмотреть вопрос о мандате на переговоры с Россией
19 июня, 18:53
Также он добавил, что атаки БПЛА на мирных жителей в России не смогут изменить ситуацию на поле боя.
Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсудит с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва открыта к контактам с Европой, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он добавил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Зеленский заявил, что переговоры России и Украины могут возобновиться
19 июня, 23:09
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаВладимир ПутинАнтониу КоштаЕвросоюзФридрих МерцЕвросовет
 
 
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