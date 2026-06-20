Краткий пересказ от РИА ИИ
- Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о принуждении России к переговорам вызвали удивление у члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мемы.
- Армандо Мема считает, что не Россия хочет переговоров, а Европа стремится создать дипломатический канал с Антониу Коштой, и что атаки БПЛА на мирных жителей в России не изменят ситуацию на поле боя.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о принуждении России к переговорам по урегулированию конфликта на Украине вызвали удивление у члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мемы.
"Не Россия умоляет о переговорах, а Европа хочет создать дипломатический канал с Антониу Коштой (председателем Евросовета. — Прим. ред.) Тот факт, что Европа наращивает поставки оружия Украине, означает лишь то, что поддержки недостаточно, ее никогда не бывает достаточно. Мерц не понимает, что даже при всей военной поддержке у России по-прежнему стратегическое преимущество", — отметил он в соцсети X.
Также он добавил, что атаки БПЛА на мирных жителей в России не смогут изменить ситуацию на поле боя.
Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсудит с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.
Российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва открыта к контактам с Европой, заявил ранее его пресс-секретарь Дмитрий Песков. При этом он добавил, что европейцы заблуждаются, думая, что с Россией надо говорить с позиции силы.