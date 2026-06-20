Дерзкое заявление Мерца о России поразило Запад

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о принуждении России к переговорам по урегулированию конфликта на Украине вызвали удивление у члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мемы.

Также он добавил, что атаки БПЛА на мирных жителей в России не смогут изменить ситуацию на поле боя.