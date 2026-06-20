Олег Мельниченко выдвинут кандидатом в губернаторы Пензенской области

САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула Олега Мельниченко кандидатом на пост губернатора Пензенской области на конференции регионального отделения партии в субботу, сообщает пресс-служба пензенского отделения ЕР.

Мельниченко в ответном слове поблагодарил однопартийцев за отзывы о результатах его работы и работы его команды.