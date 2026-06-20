Олег Мельниченко выдвинут кандидатом в губернаторы Пензенской области

САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула Олега Мельниченко кандидатом на пост губернатора Пензенской области на конференции регионального отделения партии в субботу, сообщает пресс-служба пензенского отделения ЕР.
"Большинством голосов было принято решение о выдвижении от партии на пост главы региона кандидатуры Олега Мельниченко, который в течение предыдущих пяти лет является секретарем регионального отделения партии, а также губернатором Пензенской области", - говорится в сообщении пензенского регионального отделения "Единой России" по итогам XXXIX конференции.
Мельниченко в ответном слове поблагодарил однопартийцев за отзывы о результатах его работы и работы его команды.
"Мнение жителей помогает мне как руководителю региона принимать важные решения для развития Пензенской области. Я чувствую отклик моих земляков и поддержку президента, поэтому решил участвовать в новых выборах на пост губернатора", – цитирует главу региона пресс-служба местного отделения ЕР.
Также на конференции был определен состав делегации от Пензенской области на XXIII съезд партии "Единая Россия", который пройдет 28 июня в Москве. Всего туда поедут порядка 30 человек, в том числе участник СВО Артем Николаев, председатель законодательного собрания региона Вадим Супиков.
Президент России Владимир Путин 26 марта 2021 года назначил сенатора Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. На выборах главы региона в сентябре того же года Мельниченко победил с результатом 72,38% голосов.
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20 апреля, 13:47