Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что умышленное уничтожение гражданских лиц остается за гранью приемлемого для России в отношении Киева.
- Все остальное, по словам Медведева, допустимо.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. За гранью приемлемого для России в отношении Киева должно остаться умышленное уничтожение гражданских, остальное допустимо, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"За гранью приемлемого для нас должно остаться одно: умышленное уничтожение гражданских лиц. Подчеркиваю: умышленное, то есть заведомо намеренное. Остальное вполне допустимо, как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
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