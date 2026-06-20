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Медведев рассказал, что неприемлемо для России в отношении Украины - РИА Новости, 20.06.2026
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09:54 20.06.2026
Медведев рассказал, что неприемлемо для России в отношении Украины

Медведев: для России неприемлемо умышленно уничтожать гражданских

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что умышленное уничтожение гражданских лиц остается за гранью приемлемого для России в отношении Киева.
  • Все остальное, по словам Медведева, допустимо.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. За гранью приемлемого для России в отношении Киева должно остаться умышленное уничтожение гражданских, остальное допустимо, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"За гранью приемлемого для нас должно остаться одно: умышленное уничтожение гражданских лиц. Подчеркиваю: умышленное, то есть заведомо намеренное. Остальное вполне допустимо, как бы ни выли выродок с Банковой и его ублюдочная европейская подтанцовка", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
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