Спектакль "Бой с тенью" Красноярского театра стал лауреатом "Золотой маски"

Режиссер Джемма Аветисян получает награду за спектакль "Бой с тенью" на церемонии вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска". 20 июня 2026

Режиссер Джемма Аветисян получает награду за спектакль "Бой с тенью" на церемонии вручения Российской национальной театральной премии "Золотая маска". 20 июня 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Спектакль «Бой с тенью» Красноярского музыкального театра стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Оперетта».

28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы с симптомами отравления во время гастролей в Москве, из-за чего они не смогли представить спектакль членам жюри.

Несмотря на отмену показа в Москве, организаторы премии сохранили за спектаклем статус номинанта.

ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Спектакль "Бой с тенью" Красноярского музыкального театра, который ранее не смогли показать членам жюри в Москве из-за массового отравления сотрудников труппы во время гастролей, стал лауреатом Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" в номинации "Оперетта", передает корреспондент РИА Новости.

Церемония вручения Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" проходит в Омске в субботу. Победителей в номинации "Оперетта" объявили на сцене церемонии награждения.

Особое внимание к постановке было приковано после инцидента во время гастролей театра в Москве . Ранее в пресс-службе премии "Золотая Маска" сообщили РИА Новости, что 28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы с симптомами отравления. Из-за произошедшего коллектив не смог представить спектакль членам жюри в столице.

При этом организаторы премии сохранили за постановкой статус номинанта, несмотря на отмену показа в Москве.

После отравления сотрудников Красноярского музыкального театра в отеле на Большой Садовой улице в центре Москвы Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Спектакль "Бой с тенью" представляет собой музыкально-драматическую постановку, в которой история личного противостояния и преодоления жизненных испытаний сочетается с яркими музыкальными номерами и современными сценическими решениями. Постановка вошла в число наиболее заметных работ Красноярского музыкального театра последних сезонов.

В этом году, согласно новому регламенту, в каждой номинации может быть определено до пяти лауреатов.

Российская национальная театральная премия и фестиваль "Золотая Маска" были учреждены Союзом театральных деятелей России в 1993 году. Премия присуждается за наиболее значительные достижения в области театрального искусства и охватывает спектакли драматического театра, оперы, балета, оперетты, мюзикла, театра кукол и других сценических жанров.