В Самарской области два мальчика утонули в реке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В реке Сургут Сергиевского района утонули два мальчика 2015 и 2017 годов рождения, их тела извлекли спасатели.
- Ранее в реке Сок было обнаружено тело девочки 2013 года рождения, поиски длились три дня.
САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Два мальчика утонули в реке Сургут в Самарской области в месте, где купание не разрешено, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее поисково-спасательная служба Самарской области сообщила, что водолазы обнаружили тело девочки 2013 года рождения в реке Сок. Его обнаружили после трех дней поисков на глубине шести метров.
"Второе происшествие случилось вечером в районе поселка Сургут Сергиевского района. В 19.40 (18.40 мск – ред.) спасатели извлекли из реки Сургут двух мальчиков 2015 и 2017 годов рождения. Оба инцидента произошли в местах, не предназначенных для купания", - говорится в сообщении областного управления МЧС в канале на платформе "Макс".
В свою очередь СУСК по Самарской области сообщило, что по факту гибели троих детей организованы доследственные проверки.