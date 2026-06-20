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В Самарской области два мальчика утонули в реке - РИА Новости, 20.06.2026
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22:15 20.06.2026
В Самарской области два мальчика утонули в реке

В Самарской области два мальчика утонули в реке Сургут

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В реке Сургут Сергиевского района утонули два мальчика 2015 и 2017 годов рождения, их тела извлекли спасатели.
  • Ранее в реке Сок было обнаружено тело девочки 2013 года рождения, поиски длились три дня.
САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости. Два мальчика утонули в реке Сургут в Самарской области в месте, где купание не разрешено, сообщает ГУМЧС по региону.
Ранее поисково-спасательная служба Самарской области сообщила, что водолазы обнаружили тело девочки 2013 года рождения в реке Сок. Его обнаружили после трех дней поисков на глубине шести метров.
"Второе происшествие случилось вечером в районе поселка Сургут Сергиевского района. В 19.40 (18.40 мск – ред.) спасатели извлекли из реки Сургут двух мальчиков 2015 и 2017 годов рождения. Оба инцидента произошли в местах, не предназначенных для купания", - говорится в сообщении областного управления МЧС в канале на платформе "Макс".
В свою очередь СУСК по Самарской области сообщило, что по факту гибели троих детей организованы доследственные проверки.
Водолазы обнаружили тело девочки рождения в реке Сок Самарской области - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
В Самарской области спасатели нашли тело девочки, утонувшей в реке
Вчера, 19:49
 
ПроисшествияСургутСамарская областьСергиевский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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