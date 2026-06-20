Рейтинг@Mail.ru
Лувр предупредил о возможном закрытии некоторых залов из-за жары - РИА Новости, 20.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 20.06.2026 (обновлено: 18:20 20.06.2026)
Лувр предупредил о возможном закрытии некоторых залов из-за жары

Лувр допустил закрытие нескольких залов из-за жары для сохранения экспонатов

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Города мира. Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лувр предупредил о возможном закрытии ряда залов для обеспечения лучшей сохранности произведений искусства во время жары.
  • Метеослужба Франции ввела предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в 60 из 96 департаментов европейской части страны из-за аномальной жары.
ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Парижский Лувр предупредил посетителей о возможном закрытии ряда залов на фоне аномальной жары для обеспечения лучшей сохранности произведений искусства.
Ранее метеослужба Франции ввела из-за жары предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в 60 из 96 департаментов европейской части страны. Синоптики предупредили, что местами температура может достигнуть 40 градусов.
«

"Некоторые залы могут закрыться в течение волны жары, чтобы лучше защитить произведения искусства", - говорится в заявлении музея в соцсети X.

Осенью 2025 года Лувр пережил несколько скандалов, связанных с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. Помимо этого, в музее произошло громкое ограбление.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
Глава Банка Франции предупредил о негативном влиянии жары на экономику
Вчера, 14:48
 
В миреФранцияЛувр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала