Лувр предупредил о возможном закрытии некоторых залов из-за жары

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лувр предупредил о возможном закрытии ряда залов для обеспечения лучшей сохранности произведений искусства во время жары.
- Метеослужба Франции ввела предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в 60 из 96 департаментов европейской части страны из-за аномальной жары.
ПАРИЖ, 20 июн – РИА Новости. Парижский Лувр предупредил посетителей о возможном закрытии ряда залов на фоне аномальной жары для обеспечения лучшей сохранности произведений искусства.
Ранее метеослужба Франции ввела из-за жары предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности в 60 из 96 департаментов европейской части страны. Синоптики предупредили, что местами температура может достигнуть 40 градусов.
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"Некоторые залы могут закрыться в течение волны жары, чтобы лучше защитить произведения искусства", - говорится в заявлении музея в соцсети X.
Осенью 2025 года Лувр пережил несколько скандалов, связанных с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. Помимо этого, в музее произошло громкое ограбление.