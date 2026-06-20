Самка леопарда, находящаяся под опекой Памелы Андерсон, живет на две страны

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Ученые выяснили, что самка леопарда из Приморья Памела, которую опекает голливудская актриса Памела Андерсон, является трансграничной кошкой и также живет и на территории Китая, рассказал в интервью РИА Новости руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.