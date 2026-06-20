Самка леопарда, находящаяся под опекой Памелы Андерсон, живет на две страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самка леопарда из Приморья по имени Памела, которую опекает Памела Андерсон, является трансграничной кошкой.
- Памела живет на территории России и Китая и стала одним из лиц международного просветительского проекта «Леопарды дружбы».
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Ученые выяснили, что самка леопарда из Приморья Памела, которую опекает голливудская актриса Памела Андерсон, является трансграничной кошкой и также живет и на территории Китая, рассказал в интервью РИА Новости руководитель дирекции заповедников "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
"Самка Памела (Leo 38F), чьим хранителем выступает Памела Андерсон, принесла интересные научные новости. В ходе обмена данными фотомониторинга с китайской стороной выяснилось, что она является трансграничной особью. Памела живет на территории сразу двух государств", - заявил РИА Новости Бардюк.
Он отметил, что кошка стала одним из лиц международного с КНР просветительского проекта "Леопарды дружбы" в рамках первого в мире трансграничного резервата "Земля больших кошек".
Андерсон неоднократно посещала Россию после того, как в 2015 году стала хранителем дальневосточного леопарда Памелы, которого назвали в ее честь. В 2015 году актриса принимала участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в рамках форума она обсуждала с главой Минприроды РФ вопросы сохранения популяции амурских тигров и дальневосточных леопардов. Ученые сообщали, что леопард Памела принесла уже два потомства. Кроме того, она успела несколько раз стать бабушкой.
Дальневосточный леопард - один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. В России, по последним данным, численность вида превышает 120 особей.