Краткий пересказ от РИА ИИ Арест одного из задержанных руководителей оппозиционной партии «Вместе для Латвии» Ильи Подколзина продлят до выборов в октябре.

Илье Подколзину вменили статью о шпионаже в пользу РФ, ему приписывали передачу информации о стратегических объектах российским спецслужбам.

Общественное движение «Антифашисты Прибалтики» выступает против националистических объединений в странах Балтии, и с 2022 года против его участников возбуждены уголовные дела, не менее пяти человек находятся под следствием.

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Арест одного из задержанных руководителей оппозиционной партии "Вместе для Латвии" Ильи Подколзина продлят до выборов, которые пройдут в октябре, сообщил РИА Новости координатор общественного движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев.

О задержании Подколзина 14 июня ранее сообщили в СМИ. Как пояснил РИА Новости председатель форума Международного добрососедства Эдикас Ягелавичюс, Подколзина арестовали не в июне, а еще три месяца назад. Ему вменили статью о шпионаже в пользу РФ , мужчина якобы передавал информацию о стратегических объектах российским спецслужбам через общественное движение "Антифашисты Прибалтики". При этом служба государственной безопасности долгое время "замалчивала" факт задержания депутата.

По словам Васильева , для заключения под стражу Подколзина службе госбезопасности Латвии было достаточно того, что он является оппозиционером, к антифашистскому движению он имеет опосредованное отношение. "Я не знаю, сколько грозит Подколзину, потому что к правосудию, уголовному законодательству, судопроизводству, процессуальным нормам все это не имеет никакого отношения", - заявил РИА Новости Васильев.

Действия служб госбезопасности по отношению к оппозиционерам, включая Подколзина, активист назвал политической расправой, которая была организована "без каких-либо дополнительных украшений". Поэтому надеяться на скорое освобождение руководителя оппозиционной партии не стоит. "Подколзина точно будут держать до выборов (в Латвии - ред.)", - сказал Васильев.

Общественное движение "Антифашисты Прибалтики" выступает против националистических объединений на территории стран Балтии . Правозащитники борются за сохранение памятников и занимаются эвакуацией соотечественников из прибалтийских государств в РФ. По словам Васильева, первые уголовные дела против участников движения начались еще в 2022 году, когда правозащитники собрали и передали информацию о сносе советских памятников в следственный комитет России. Сегодня под следствием находятся не менее пяти участников движения, аресты, как правило. продлеваются. Ведется ли следствие по уголовным делам участников движения – вопрос, сказал Васильев.