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В Латвии продлили арест представителя оппозиции, рассказал активист - РИА Новости, 20.06.2026
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05:55 20.06.2026
В Латвии продлили арест представителя оппозиции, рассказал активист

Васильев: власти Латвии продержат представителя оппозиции в тюрьме до выборов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Латвии
Флаг Латвии - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арест одного из задержанных руководителей оппозиционной партии «Вместе для Латвии» Ильи Подколзина продлят до выборов в октябре.
  • Илье Подколзину вменили статью о шпионаже в пользу РФ, ему приписывали передачу информации о стратегических объектах российским спецслужбам.
  • Общественное движение «Антифашисты Прибалтики» выступает против националистических объединений в странах Балтии, и с 2022 года против его участников возбуждены уголовные дела, не менее пяти человек находятся под следствием.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Арест одного из задержанных руководителей оппозиционной партии "Вместе для Латвии" Ильи Подколзина продлят до выборов, которые пройдут в октябре, сообщил РИА Новости координатор общественного движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев.
О задержании Подколзина 14 июня ранее сообщили в СМИ. Как пояснил РИА Новости председатель форума Международного добрососедства Эдикас Ягелавичюс, Подколзина арестовали не в июне, а еще три месяца назад. Ему вменили статью о шпионаже в пользу РФ, мужчина якобы передавал информацию о стратегических объектах российским спецслужбам через общественное движение "Антифашисты Прибалтики". При этом служба государственной безопасности долгое время "замалчивала" факт задержания депутата.
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По словам Васильева, для заключения под стражу Подколзина службе госбезопасности Латвии было достаточно того, что он является оппозиционером, к антифашистскому движению он имеет опосредованное отношение. "Я не знаю, сколько грозит Подколзину, потому что к правосудию, уголовному законодательству, судопроизводству, процессуальным нормам все это не имеет никакого отношения", - заявил РИА Новости Васильев.
Действия служб госбезопасности по отношению к оппозиционерам, включая Подколзина, активист назвал политической расправой, которая была организована "без каких-либо дополнительных украшений". Поэтому надеяться на скорое освобождение руководителя оппозиционной партии не стоит. "Подколзина точно будут держать до выборов (в Латвии - ред.)", - сказал Васильев.
Общественное движение "Антифашисты Прибалтики" выступает против националистических объединений на территории стран Балтии. Правозащитники борются за сохранение памятников и занимаются эвакуацией соотечественников из прибалтийских государств в РФ. По словам Васильева, первые уголовные дела против участников движения начались еще в 2022 году, когда правозащитники собрали и передали информацию о сносе советских памятников в следственный комитет России. Сегодня под следствием находятся не менее пяти участников движения, аресты, как правило. продлеваются. Ведется ли следствие по уголовным делам участников движения – вопрос, сказал Васильев.
Партия "Вместе для Латвии" была учреждена в 2023 году в городе Резекне. Главная цель партии заключалась во всеобщем объединении сил, которые смогут противостоять дискриминации по национальному, социальному и религиозному признакам. Подколзин является членом правления партии, ранее он был депутатом Даугавпилсской думы, руководил представительством Латвийского агентства инвестиций и России.
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