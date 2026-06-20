Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арест одного из задержанных руководителей оппозиционной партии «Вместе для Латвии» Ильи Подколзина продлят до выборов в октябре.
- Илье Подколзину вменили статью о шпионаже в пользу РФ, ему приписывали передачу информации о стратегических объектах российским спецслужбам.
- Общественное движение «Антифашисты Прибалтики» выступает против националистических объединений в странах Балтии, и с 2022 года против его участников возбуждены уголовные дела, не менее пяти человек находятся под следствием.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Арест одного из задержанных руководителей оппозиционной партии "Вместе для Латвии" Ильи Подколзина продлят до выборов, которые пройдут в октябре, сообщил РИА Новости координатор общественного движения "Антифашисты Прибалтики" Сергей Васильев.
О задержании Подколзина 14 июня ранее сообщили в СМИ. Как пояснил РИА Новости председатель форума Международного добрососедства Эдикас Ягелавичюс, Подколзина арестовали не в июне, а еще три месяца назад. Ему вменили статью о шпионаже в пользу РФ, мужчина якобы передавал информацию о стратегических объектах российским спецслужбам через общественное движение "Антифашисты Прибалтики". При этом служба государственной безопасности долгое время "замалчивала" факт задержания депутата.
По словам Васильева, для заключения под стражу Подколзина службе госбезопасности Латвии было достаточно того, что он является оппозиционером, к антифашистскому движению он имеет опосредованное отношение. "Я не знаю, сколько грозит Подколзину, потому что к правосудию, уголовному законодательству, судопроизводству, процессуальным нормам все это не имеет никакого отношения", - заявил РИА Новости Васильев.
Действия служб госбезопасности по отношению к оппозиционерам, включая Подколзина, активист назвал политической расправой, которая была организована "без каких-либо дополнительных украшений". Поэтому надеяться на скорое освобождение руководителя оппозиционной партии не стоит. "Подколзина точно будут держать до выборов (в Латвии - ред.)", - сказал Васильев.
Общественное движение "Антифашисты Прибалтики" выступает против националистических объединений на территории стран Балтии. Правозащитники борются за сохранение памятников и занимаются эвакуацией соотечественников из прибалтийских государств в РФ. По словам Васильева, первые уголовные дела против участников движения начались еще в 2022 году, когда правозащитники собрали и передали информацию о сносе советских памятников в следственный комитет России. Сегодня под следствием находятся не менее пяти участников движения, аресты, как правило. продлеваются. Ведется ли следствие по уголовным делам участников движения – вопрос, сказал Васильев.
Партия "Вместе для Латвии" была учреждена в 2023 году в городе Резекне. Главная цель партии заключалась во всеобщем объединении сил, которые смогут противостоять дискриминации по национальному, социальному и религиозному признакам. Подколзин является членом правления партии, ранее он был депутатом Даугавпилсской думы, руководил представительством Латвийского агентства инвестиций и России.