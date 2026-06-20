В Крымске упали обломки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обломки БПЛА упали в Крымске.
- В результате падения обломков загорелась хозяйственная постройка, пожар был оперативно потушен, пострадавших нет.
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Обломки БПЛА упали в Крымске, в результате этого загорелась хозпостройка во дворе дома, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"Обломки БПЛА упали в Крымске. В результате падения обломков беспилотников загорелась хозяйственная постройка во дворе частного домовладения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что пожар был оперативно потушен. Пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18