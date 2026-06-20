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Подозреваемый в нападении на людей в ТЦ в Краснодаре признал вину - РИА Новости, 21.06.2026
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23:32 20.06.2026 (обновлено: 00:02 21.06.2026)
Подозреваемый в нападении на людей в ТЦ в Краснодаре признал вину

Подозреваемый в нападении с ножом на посетителей ТЦ в Краснодаре признал вину

© Ирина Волк/TelegramПодозреваемый в нападении
Подозреваемый в нападении - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© Ирина Волк/Telegram
Подозреваемый в нападении
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемый в нападении с ножом на посетителей краснодарского торгового центра признал вину.
  • Это произошло сегодня днем, погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.
  • Преступником оказался 19-летний студент.
  • Он утверждает, что хотел покончить с собой.
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Подозреваемый в нападении на людей и убийстве в краснодарском торговом центре признал вину, соответствующее видео размещено в канале Следственного комитета на платформе "Макс".
"Да, признаю, раскаиваюсь", — ответил он.
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По версии следствия, 19-летний обвиняемый сегодня днем напал с холодным оружием на посетителей торгового центра. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнял, что всего пострадали пять человек. Они в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им помощь.
Правонарушитель также бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших нет.
На видео допроса, ранее публиковавшихся в Telegram, преступник говорил, что за содеянное ему никто не обещал вознаграждение, он просто хотел покончить с собой. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура начала проверку, ход расследования также поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. Доклад о нем затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство.
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ПроисшествияКраснодарСледственный комитет России (СК РФ)РоссияКраснодарский крайВениамин КондратьевАлександр Бастрыкин
 
 
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