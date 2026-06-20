Подозреваемый в нападении на людей в ТЦ в Краснодаре признал вину

Краткий пересказ от РИА ИИ Подозреваемый в нападении с ножом на посетителей краснодарского торгового центра признал вину.

Это произошло сегодня днем, погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.

Преступником оказался 19-летний студент.

Он утверждает, что хотел покончить с собой.

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Подозреваемый в нападении на людей и убийстве в краснодарском торговом центре признал вину, соответствующее видео размещено в канале Следственного комитета на платформе Подозреваемый в нападении на людей и убийстве в краснодарском торговом центре признал вину, соответствующее видео размещено в канале Следственного комитета на платформе "Макс"

"Да, признаю, раскаиваюсь", — ответил он.

По версии следствия, 19-летний обвиняемый сегодня днем напал с холодным оружием на посетителей торгового центра. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили ножевые ранения. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнял, что всего пострадали пять человек. Они в состоянии средней степени тяжести, врачи оказывают им помощь.

Правонарушитель также бросил пиротехническое изделие в помещение детского развлекательного центра. Как уточняли РИА Новости в правоохранительных органах, несовершеннолетних среди пострадавших нет.

На видео допроса, ранее публиковавшихся в Telegram, преступник говорил, что за содеянное ему никто не обещал вознаграждение, он просто хотел покончить с собой. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу.